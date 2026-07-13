РФ и США решили завершить полет МКС в 2030 году

Денис Мантуров провел встречу с директором NASA. Одной из обсуждаемых тем стали перспективные направления взаимодействия РФ и США в космической сфере.

Россия и Соединенные Штаты разработали совместную программу, которая подразумевает завершение полета Международной космической станции (МКС) в конце 2030 года. Об этом рассказали 14 июля в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова по итогам его встречи с главой NASA Джаредом Айзекманом.

Стороны поговорили о взаимодействии РФ и США в космической сфере. В частности, затрагивались перспективные направлениях сотрудничества в данной области.

"В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с контролируемым сведением МКС с орбиты, – разработана совместная программа, предполагающая завершение полета станции на конец 2030 года"

– секретариат первого вице-премьера РФ

Ранее Денис Мантуров сообщал, что Россия и NASA обсудят дальнейшую судьбу МКС.