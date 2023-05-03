Россияне ассоциируют лето с сезоном шашлыков

Россияне с начала лета стали все чаще заказывать услуги шашлычников, предпочитая поручить процесс приготовления легендарного блюда профессионалам, а не импровизировать у мангала самим.

Жители России с начала лета все чаще заказывали услуги профессиональных мастеров мангала, чем в первый летний месяц 2025-го, выяснили специалисты сервиса "Авито услуги".

"Наиболее выраженную динамику показал сегмент полного делегирования приготовления шашлыка - от закупки и мариновки мяса до жарки. Спрос на услуги шашлычников и выездных поваров в июне вырос на 83% год к году, при этом предложение увеличилось лишь на 21%"

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Самым востребованным жареное на живом огне мясо оказалось у жителей Ленинградской области – рост этой услуги составил более чем 5 раз. Вполне обоснованно на втором месте разместился самый "курортный" регион России - Краснодарский край, здесь шашлык стали заказывать в 4 раза чаще, а на третьем месте оказалась Свердловская область, показав рост спроса на услугу в 3,5 раза, передает ТАСС.

В среднем по стране пожарить вкусное мясо руками профессионала стоит 5 тыс рублей, говорится в материалах исследования.

В фаворе у отдыхающих оказалась и аренда зон отдыха, оборудованных мангалами, скамейками и столами = спрос на них вырос на 29%, хотя и предложений стало больше на 34%.

Лидирует по спросу на аренду таких площадок Ставропольский край: он вырос на 84%, хота немного отстают от него и другие регионы страны: так, в Саратовской области такие зоны отдыха стали арендовать чаще на 81%, а в Мордовии - на 68%, говорится в сообщении.