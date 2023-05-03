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В советское время, кажется, по всем союзным республикам шашлык готовили одинаково. Тот самый способ маринования с уксусом и луком знаком каждому достаточно взрослому человеку. Классический рецепт шашлыка как в СССР с уксусом представлен ниже, как и некоторые нюансы его приготовления.

Вкус шашлыка как в СССР манит многих из-за ностальгии. Советский шашлык всегда замачивался с уксусом и луком. Но почему?

Проверенный способ сделать шашлык мягким и сочным

Во времена СССР купить охлажденное мясо в магазине было практически нереально. Поэтому шашлык традиционно готовился из замороженного мяса, точнее - свинины, как наиболее массового продукта. Сделать шашлык сочным и мягким даже из перемороженного мяса можно с помощью советского маринада с уксусом: кислота делает мясо мягче, а вода - сочнее.

Шашлык с укусом как в СССР

Сегодня проблем с покупкой охлажденного мяса не возникает, однако можно взять советский рецепт шашлыка на вооружение - он прост, доступен и дает гарантированный результат. Для охлажденного мяса уксуса следует взять меньше, чем указано в рецепте времен СССР.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как мариновать шашлык в уксусе

Чтобы замариновать мясо с уксусом, потребуется уксус - можно взять как обычный, так и винный или яблочный. Добавлять в шашлык уксуса нужно немного, исходя из пропорции 1 столовая ложка на 1-1,2 кг мяса. Уксус нельзя лить прямо на мясо: чтобы приготовить шашлык из свинины с уксусом нужно сделать маринад, а затем поместить в него мясо.

Рецепт шашлыка как в СССР

Классический рецепт шашлыка выглядит так:

свинина (шея) – 2 кг

лук – 1 кг

уксус 9% – 2 столовые ложки

соль – 1 столовая ложка

черный перец (горошек) – 1 чайная ложка

сахар – 1 чайная ложка

лавровый лист – 2 шт

вода – 800 мл

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как замариновать свиной шашлык

Советский маринад готовится на основе теплой воды, в нее добавляются соль, сахар и специи. Нужно дождаться, пока соль и сахар растворятся, а специи дадут аромат. Пока уксусный маринад остывает, режется мясо и лук. Кусочки должны быть примерно равного размера, с равномерно распределенным жиром. Не стоит делать кубики шашлыка слишком маленькими, их неудобно будет нанизывать на шампуры. Лук обычно режут кольцами или полукольцами, делать их тонкими и аккуратными нет необходимости. Когда все готово, в остывший настой вливают уксус, после чего будущий шашлык - свинина с луком - замачивается в маринаде.

Сколько маринуется шашлык

Замариновать шашлык по рецепту из СССР не получится быстро - его стоит замачивать минимум 4-5 часов. Можно оставить мясо в маринаде на ночь, заготовив шашлык с вечера перед пикником. По крайней мере половину времени шашлык следует мариновать при комнатной температуре. На мясо, особенно если оно не полностью покрылось маринадом с уксусом, можно поставить гнет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как жарить шашлык на мангале правильно

Чтобы шашлык получится вкусным и хорошо прожарился, нужно следовать таким правилам:

Начинать жарить только когда угли прогорели, от мангала идет жар, но нет пламени

Шашлык должен иметь комнатную температуру перед приготовлением

Нанизывать мясо нужно не слишком плотно, а между краем мангала и последним куском должно быть место - с краю жара будет недостаточно

Равномерно и своевременно переворачивать шампуры, не допускать всполохов огня.

Кстати, лук из шашлыка, которого в советском рецепте используется много, можно также приготовить - пропитанный уксусом и специями, он обладает нежным приятным вкусом. Лук из шашлыка можно зажарить либо нанизав на шампуры между кусками мяса, либо отдельно на решетке, в духовке или сковороде.