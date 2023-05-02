Как приготовить шашлык в духовке

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечно, май – начало сезона любимого лакомства россиян, шашлыков, только вот приготовить ароматное мясо на углях становится все более проблематично. Вынести, как раньше, мангал в рощу возле дома и пожарить мясо без солидного штрафа уже не получится. Что ж, если Магомед не идет к горе…

Если вкусный шашлык нельзя приготовить рядом с домом, а ехать "на природу" с мангалом, углем и всеми прилагательными к шашлыку нет ни времени, ни желания, то почему бы не попробовать приготовить его на кухне, в духовке? Понятно, что того, настоящего шашлыка "с дымком" скорее всего не получится, но поверьте – это будет и вкусно, и эффектно, и очень похоже, а главное – полезно, достаточно быстро и с минимумом усилий. Убедил? Пошли за мясом!

Выбираем мясо

Объяснять прописные истины о том, что мясо для шашлыка должно быть не замороженным, а еще лучше – вовсе парным, не буду – это знают все. Впрочем, если вас не пугает шашлык, по вкусу напоминающий резиновую подошву – дело ваше.

Если хотите диетический и вовсе полезный – берите курятину или индюшатину, если просто вкусный – тут лучше подойдет курдючная баранина, если традиционный – то шейка. Да – не обязательно готовить так называемое "белое" мясо курицы – скорее всего, оно получится сухим. А вот крылышки или предплечья – самое оно: и сочно, и вкусно. С индюшатиной сложнее – габариты уж очень мощные, придется резать на дольки мякоть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем хороша баранина, особенно курдючная – в ней достаточно жира, а курдюк между кусочками на шпажках придаст ей неповторимый вкус. Но есть минус – остывшая баранина скорее будет напоминать пластмассу, а не мясо – вот такая она.

Ну говядину брать точно не стоит, если вы не любитель мясных чипсов, а в духовке у вас получатся именно они, если не фантазировать со специями, а этого лучше избежать.

Да – попутно прихватите бамбуковые шпажки для шашлыка – они продаются во многих продуктовых магазинах, цена им – копейки.

Секреты маринада

Главный секрет маринада для шашлыка состоит в том, что здесь нет никаких секретов. Как говорил один мой знакомый грузин, большой специалист и в его готовке, и в поедании, "настоящий шашлык – это мясо, лук, соль и перец, и ничего больше". Полностью с ним согласен – все остальное можно посыпать, помакать, полить потом, а мясо портить излишествами не стоит. Однажды "купились" на новшество – маринад из киви. Попробовали. Мясо было похоже на разлохмаченное волокно с непонятным вкусом, больше не экспериментировали…

Итак, если у вас куриные крылышки, плечики или ножки – внимательно осмотрите их на предмет оставшихся перьев или кусочков кожи, если нужно – помойте и просушите на полотенце. Если мясо – порежьте его на приемлемые для шпажек кусочки, но помните: здесь не действует принцип "большому куску рот радуется" – оно просто не успеет нормально прожариться.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Готовое сырье сложите в кастрюльку и досыпьте в нее нарезанный полукольцами репчатый лук – примерно из расчета две крупные луковицы на килограмм мяса. Можно и больше – луком мясо не испортишь. Осталось посолить, поперчить на ваш вкус, тщательно все перемешать и отложить в сторонку на полчаса – час.

Да, замочите ваши бамбуковые шпажки в воде – как раз на полчаса-час. На практике проверено, что сухие шпажки часто расслаиваются, когда ими протыкаешь мясо, и ими можно пораниться.

Не мясом единым…

Пока маринуется мясо, можете нарезать салатики или подготовить гарнир к шашлыку – прекрасно подойдут, например, баклажаны и помидоры. Мясо желательно пару раз за это время помешать – лучше пропитается луковым соком. А минут за 10-15 до начала жарки включите духовку и выставьте температуру в 180 градусов – пусть прогревается.

На дно противня, в котором будут жариться шашлыки, уложите пергаментом – ведь кому-то его потом придется мыть. Добавьте в него немного растительного масла, и уложите сначала баклажаны, порезанные слайсами в длину, а поверх – помидоры плоскими блинчиками. Слегка посолите и поперчите и то, и другое.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мясо отправляем на шпажки, предварительно замерив, сколько его поместится на каждой с учетом размеров противня. Не перебарщивайте, пытаясь "утрамбовать" их максимально плотно – мясу тоже нужно "дышать". Да, и не выбрасывайте лук от маринада – он еще пригодится. Дальше – проще: уложите мясо поверх овощей на противень. Еще лучше – на решетку, если она имеется: это будет обеспечивать равномерную прожарку и отделит мясо от гарнира. Ну, а теперь весь этот "бутерброд" отправляем в духовку на среднюю полку и полчаса не беспокоим. Да – учтите, что курица жарится быстрее, чем мясо, поэтому важно не пережарить ее.

Через полчаса заглядываем в духовку, и если нужно, переворачиваем каждую шпажку, чтобы румяная корочка появилась и с другой стороны. Еще 10-15 минут – и готово, только не пересушите!

Кушать подано

Ну, а теперь о луке: как раз 10-15 минут на сковородке ему хватит, чтобы стать прекрасным гарниром к мясу, которое дозревает в духовке. Да хрустящих чипсов его жарить не нужно – достаточно, если лук просто станет мягким.

Вот и настало время доставать наш шашлык – сразу приготовьте для него кетчуп и всякие вкусняшки, а подавайте прямо на шпажках, на тарелках, на которых уже красуются пропеченные овощи и лук. Это особенно понравится детям, да и взрослым будет приятно почувствовать себя первобытным человеком, снимающим мясо прямо с шампура.

Да, даже если шашлык немного остынет, его можно будет слегка подогреть в той же духовке, включенной на минимум.

Приятного аппетита!