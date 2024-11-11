Кто главный в Абхазии сегодня: полномочия, выборы и список всех президентов

Кто руководит Абхазией? Как проводятся президентские выборы? Кто был президентом республики? Кто является действующим главой Абхазии?

Абхазией руководит президент, которого выбирает народ республики. Он имеет право управлять Абхазией два пятилетних срока. Действующим президентом является Аслан Бжания.

Какая власть в Абхазии?

По форме правления Абхазия – президентская республика. Руководит ею президент, ему же предоставляется и исполнительная власть. Заместителем главы республики является вице-президент. Президентский срок в Абхазии составляет 5 лет.

Президент руководит правительством Абхазии, которое формируется им же и подотчетно ему. Именно глава республики отвечает за ключевые направления внутренней и внешней политики, а также является главнокомандующим ВС Абхазии.

Выборы президента Абхазии

Президентские выборы в Абхазии проводятся путем прямого всеобщего тайного голосования. Народ республики избирает ее руководителя на пятилетний срок. При этом один и тот же человек не имеет права руководить Абхазией более двух сроков подряд.

Следует учесть, что главой может стать лицо абхазской национальности, гражданин Абхазии, который обладает избирательным правом, не моложе 35 и не старше 65 лет.

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Кроме того, он не может быть членом партии или общественного объединения и парламентарием. Ему также запрещено занимать любые другие посты в государственных и общественных органах, предпринимательских структурах.

Стоит отметить, что президентские выборы в Абхазии проводились 8 раз. Первые выборы состоялись в 1994 году путем голосования в парламенте. Депутаты назначили президентом Владислава Ардзинбу. В последующем в республике проводились всеобщие выборы.

Полномочия главы республики

Все главные полномочия президента прописаны в статье 53 Конституции Абхазии. Помимо этого, глава республики формирует и руководит правительством, принимает или отклоняет отставку всего Кабмина, а также отдельных глав ведомств.

Руководитель республики во время ЧС или военных действий может издавать декреты, обладающие силой закона и обязательные к незамедлительному исполнению с одновременным сообщением об этом парламенту.

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Глава Абхазии может быть отстранен от занимаемого им поста, если нарушит присягу, Конституцию, а также закон РА. Его отстраняет парламент на основании заключения Верховного Суда. Обязанности президента Абхазии в таком случае переходят к вице-президенту.

Список президентов Абхазии

1. Владислав Ардзинба – с 26 ноября 1994 года по 12 февраля 2005 года;

2. Сергей Багапш – с 12 февраля 2005 года – по 29 мая 2011 года;

3. Александр Анкваб (и.о) – с 29 мая по 26 июля 2011 года;

4. Нугзар Ашуба (и.о) – с 26 июля по 28 августа 2011 года;

5. Александр Анкваб (и.о) – с 28 августа по 26 сентября 2011 года;

6. Александр Анкваб – с 26 сентября по 31 мая 2014 года;

7. Валерий Бганба (и.о) – с 1 июня по 25 сентября 2014 года;

8. Рауль Хаджимба – с 25 сентября 2014 года по 12 января 2020 года;

9. Валерий Бганба (и.о) – с 13 января по 23 апреля 2020 года;

10. Аслан Бжания – с 23 апреля 2020 по настоящее время.

Действующий президент Абхазии

Действующим президентом Абхазии является Аслан Бжания. Он пришел к власти 23 апреля 2020 года, одержав победу на внеочередных восьмых президентских выборах, прошедших 22 марта 2020 года.