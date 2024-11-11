Кто главный в Абхазии сегодня: полномочия, выборы и список всех президентов

Абхазией руководит президент, которого выбирает народ республики. Он имеет право управлять Абхазией два пятилетних срока. Действующим президентом является Аслан Бжания.
Какая власть в Абхазии?
По форме правления Абхазия – президентская республика. Руководит ею президент, ему же предоставляется и исполнительная власть. Заместителем главы республики является вице-президент. Президентский срок в Абхазии составляет 5 лет.
Президент руководит правительством Абхазии, которое формируется им же и подотчетно ему. Именно глава республики отвечает за ключевые направления внутренней и внешней политики, а также является главнокомандующим ВС Абхазии.
Выборы президента Абхазии
Президентские выборы в Абхазии проводятся путем прямого всеобщего тайного голосования. Народ республики избирает ее руководителя на пятилетний срок. При этом один и тот же человек не имеет права руководить Абхазией более двух сроков подряд.
Следует учесть, что главой может стать лицо абхазской национальности, гражданин Абхазии, который обладает избирательным правом, не моложе 35 и не старше 65 лет.
Кроме того, он не может быть членом партии или общественного объединения и парламентарием. Ему также запрещено занимать любые другие посты в государственных и общественных органах, предпринимательских структурах.
Стоит отметить, что президентские выборы в Абхазии проводились 8 раз. Первые выборы состоялись в 1994 году путем голосования в парламенте. Депутаты назначили президентом Владислава Ардзинбу. В последующем в республике проводились всеобщие выборы.
Полномочия главы республики
Все главные полномочия президента прописаны в статье 53 Конституции Абхазии. Помимо этого, глава республики формирует и руководит правительством, принимает или отклоняет отставку всего Кабмина, а также отдельных глав ведомств.
Руководитель республики во время ЧС или военных действий может издавать декреты, обладающие силой закона и обязательные к незамедлительному исполнению с одновременным сообщением об этом парламенту.
Глава Абхазии может быть отстранен от занимаемого им поста, если нарушит присягу, Конституцию, а также закон РА. Его отстраняет парламент на основании заключения Верховного Суда. Обязанности президента Абхазии в таком случае переходят к вице-президенту.
Список президентов Абхазии
1. Владислав Ардзинба – с 26 ноября 1994 года по 12 февраля 2005 года;
2. Сергей Багапш – с 12 февраля 2005 года – по 29 мая 2011 года;
3. Александр Анкваб (и.о) – с 29 мая по 26 июля 2011 года;
4. Нугзар Ашуба (и.о) – с 26 июля по 28 августа 2011 года;
5. Александр Анкваб (и.о) – с 28 августа по 26 сентября 2011 года;
6. Александр Анкваб – с 26 сентября по 31 мая 2014 года;
7. Валерий Бганба (и.о) – с 1 июня по 25 сентября 2014 года;
8. Рауль Хаджимба – с 25 сентября 2014 года по 12 января 2020 года;
9. Валерий Бганба (и.о) – с 13 января по 23 апреля 2020 года;
10. Аслан Бжания – с 23 апреля 2020 по настоящее время.
Действующий президент Абхазии
Действующим президентом Абхазии является Аслан Бжания. Он пришел к власти 23 апреля 2020 года, одержав победу на внеочередных восьмых президентских выборах, прошедших 22 марта 2020 года.