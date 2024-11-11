Вестник Кавказа

Аслан Бжания предрек Абхазии конец света из-за оппозиции

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Абхазии Аслан Бжания, вынужденный покинуть Сухум, дал интервью госСМИ, в котором напомнил о реалиях страны: она импортирует энергию из РФ и зависит от российской поддержки как в политической, так и в экономической плоскости.

Электроснабжение Абхазии может полностью прекратиться, если оппозиция продолжит дестабилизировать ситуацию в стране, пообещал действующий президент Аслан Бжания со страниц госСМИ. Его резиденция и министерства в настоящее время контролируются оппозиционными силами, протестующими против предоставления российским инвесторам гарантий защиты вложений в абхазские бизнес-проекты.

Он напомнил, что Абхазия уже находится в сложном положении с точки зрения энергобезопасности, поскольку из-за упавшей выработки энергии на ИнгуриГЭС и импорте российского электричества без скидок правительству приходится выключать свет в стране по 4 часа в день. Пока что удается ограничиться четырехчасовыми периодами, но из-за захвата правительственных зданий оппозиционерами работа властей блокирована, и они не знают, что будет дальше.

"Завтра в этих условиях выдержать график будет очень сложно. Поэтому еще раз прошу соотечественников не поддаваться на провокации"

– Аслан Бжания

Президент подчеркнул, что в зимний сезон проблема электроснабжения стоит особенно остро, и это худший период для организации мешающих работе правительства политических акций. До конца 2024 года Абхазии понадобится заплатить России за энергию порядка 0,65 млрд рублей.

Также Аслан Бжания призвал не забывать, что будущее Абхазии зависит от крепости ее союза с Россией – единственный в течение всех 16 лет независимости стратегический партнер страны. Использование оппозиционерами российских флагов на протестных акциях он назвал лицемерием.

"Без поддержки РФ и высокого уровня доверия будет очень сложно. У нас нет договора о мире с грузинским государством, у нас огромное количество проблем и мы будем их решать при поддержке РФ. И потому то, что происходит, бьет по нашим отношениям, и это недопустимо"

– Аслан Бжания

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