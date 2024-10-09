Fabrika в Тбилиси: как заброшенный завод превратился в арт-объект?

В список достопримечательностей Тбилиси начали чаще попадать современные креативные пространства. Самое популярное сейчас место – это Fabrika с коворкингом, хостелом и кафе.

В последние годы столица Грузии, Тбилиси, сильно преобразилась. Помимо классических достопримечательностей, таких как Серные бани и крепость Нарикала, в городе были созданы новые места притяжения, олицетворяющие современную культуру. Одним из них стало арт-пространство Fabrika, входящее во все списки самых необычных мест Тбилиси.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Фабрика Тбилиси – о месте

Fabrika в Тбилиси – это креативное пространство, объединившее под одной крышей кафе, мастерские, магазин, коворкинг и отель. Оно находится в районе Чугурети, недалеко от станции метро «Марджанишвили».

Современная Fabrika открылась в 2016 году. Само здание было построено еще в XIX веке, а в советское время здесь располагалась швейная фабрика, которая и дала название пространству. Тогда она была одним из самых крупных швейных производств на Южном Кавказе. В лучшие времена там работали более 1,5 тыс женщин. В 1990-е годы здание опустело и стало заброшенным, пока его не обнаружили предприимчивые бизнесмены и архитекторы.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Теперь фабрика продолжает свою жизнь в виде многофункционального городского пространства. За годы существования оно стало альтернативным местом встречи в Тбилиси, интересным как для местных жителей, так и путешественников со всего мира.

Адрес и время работы Фабрики в Тбилиси

Точный адрес Fabrika в Тбилиси: улица Ниношвили, 8. Здание сложно не заметить, ведь оно сильно выделяется на фоне окружающих домов.

Креативное пространство работает каждый день круглосуточно. Единственное исключение: магазины и кафе работают по своему расписанию – они открываются в 10:00, а закрываются в 22:00.

Fabrika Tbilisi хостел

На территории Фабрики находится хостел – один из самых больших в Грузии. Он включает 98 номеров разных видов: общие комнаты в виде студенческого общежития, стандартные приватные номера и небольшие апартаменты с собственной кухней.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Посетителей ждут стильные интерьеры, широкие окна и удобные кровати. В каждом номере также есть бесплатный Wi-Fi и кондиционер.

Стоимость за ночь начинается от 8$ в общей комнате и заканчивается 110$ за апартаменты. Номер можно забронировать на официальном сайте Фабрики.

Коворкинг в Тбилиси на Фабрике

Бесплатный коворкинг расположен в основном здании Фабрики, однако для работы доступны не все места. Некоторые из них предназначены только для постояльцев хостела и помечены соответствующим стикером. Несмотря на это, места хватит всем, так как пространство большое. Стоит также учесть, что в помещении достаточно шумно.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Посетителям для работы предлагаются винтажные кресла, диваны и столики. Рядом расположено кафе, где можно отведать кофе и перекусить.

Рядом с бесплатным коворкингом расположилось еще одно пространство для работы – Impact Hub. Вход туда стоит 40 лари (1,4 тыс рублей), за самый дорогой абонемент придется отдать 525 лари (18,3 тыс рублей). За эту сумму вам предоставят высокоскоростной интернет, принтер, сканер, охрану, видеонаблюдение, конференц-залы и многое другое.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Кафе на Фабрике в Тбилиси

Еще одно примечательное место на Фабрике – внутренний двор с кафе и верандами. Заведения предлагают широкий спектр блюд: можно отведать как азиатский суп, так и американский бургер. Помимо этого, там, конечно, представлена национальная грузинская кухня – хинкали и хачапури, а также домашнее вино из местных сортов винограда.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Напротив кафе расположены магазины, где можно приобрести керамику, виниловые пластинки, украшения и одежду.

Кроме того, на территории Фабрики постоянно проходят различные мастер-классы, выставки и концерты. Они будут интересны не только взрослым, но и детям.