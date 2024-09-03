Бывший завод преобразился в общественное пространство в Тбилиси

Завод по производству радио в Тбилиси превратился в модное пространство «Radio City», где будут проводиться развлекательные и образовательные мероприятия. Он расположился в столичном районе Глдани.

В тбилисском районе Глдани появилось новое общественное пространство «Radio City» на месте бывшего радиозавода. Там будут проходить выставки, конференции, концерты и другие мероприятия, передали СМИ.

Проект реконструкции бывшего промышленного здания подготовили компания Adjara Group и американский фонд USAID. Новое пространство растянулось на 12 га, где может поместится порядка 10 тыс человек. Создатели обещают сделать из него одно из самых модных мест Тбилиси.

В качестве яркого открытия организаторы планировали провести там концерт известной группы Placebo, однако участники группы отменили свое выступление еще в сентябре.