Концерты группы Placebo в Казахстане и Грузии отменены

Два запланированных на начало сентября концерта группы Placebo в республиках постсоветского пространства не состоятся. Placebo ждали в Алматы и Тбилиси.

Рок-группа Placebo объявила об отмене двух концертов - выступлений не будет в Алматы и Тбилиси в сентябре 2024 года.

"С большим сожалением мы вынуждены сообщить, что не сможем выступить на фестивале Park Live в Алма-Ате в Казахстане 8 сентября. Для этого есть косвенные причины»

– сообщение музыкантов

Британская группа подчеркнула, что отмена выступления не связана с организаторами концерта, проявившими профессионализм.

Грузинский концерт, добавили музыканты, после отмены шоу в Казахстане, также стал логически невозможен. Отменен концерт Placebo в Тбилиси, ожидавшийся 12 сентября.