Чем заняться в Тбилиси осенью: что посмотреть и куда пойти

Осень - это прекрасное время для пеших прогулок по Тбилиси и окрестностям. Ранней осенью в городе почти каждые выходные проходят разнообразные мероприятия - рынки с сезонными продуктами, фестивали, живая музыка и тому подобное. Расскажем о самых приятных осенних занятиях в Тбилиси на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Хотя в Тбилиси можно ехать в любое время, осенью и весной здесь особенно хорошо. Несмотря на то, что осень в столице Грузии довольно короткая (сентябрь можно считать еще одним месяцем лета), это очень насыщенное время года. Деревья в городских парках и на бульварах отливают охрой и медью, а горы окрашиваются в багряные оттенки.

Отпраздновать Тбилисобу 5-6 октября

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проходящая в 2024 году 5 и 6 октября Тбилисоба - это крупнейшее для культурного календаря Грузии событие. Столичный фестиваль посвящен всему, что связано с Тбилиси, но регионы Грузии в эти выходные также не забыты. Так что если Тбилисоба выпадает на посещение Тбилиси, всего за пару дней можно получить первоначальное впечатление о Грузии целиком. Один из главных аспектов фестиваля - это еда. Фермеры, виноделы и другие производители съезжаются со всей страны на масштабный гастрономический фестиваль в парк Рике, где представляют свои труды. На открытых сценах, устроенных в старом городе, проходят выступления народных танцевальных, музыкальных и театральных ансамблей. Посетить мероприятия в рамках Тбилисобы можно бесплатно.

Полюбоваться на осеннюю листву

Если приехать в Тбилиси весной или летом, то останется стойкое впечатление, что это очень зеленый город. Но в октябре-ноябре в многочисленных парках и скверах столицы можно увидеть буйство осенних красок прямо в центре, не только вдоль реки, но и в Старом городе и на окраинах. Многие из главных улиц засажены лиственными деревьями, которые сбрасывают листья к концу октября-ноябре. На окраинах города можно полюбоваться на густо поросшие лесом холмы, где осень наступает немного раньше - в конце сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда пойти за яркими листьями в Тбилиси и около:

Ботанический сад;

Парк Рике;

Озеро Лиси;

Горноклиматический курорт Коджори с крепостью.

Прогуляться вдоль берегов Куры

Чтобы насладиться осенним очарованием Тбилиси, осматривая при этом главные достопримечательности города, стоит отправиться к реке. По обеим сторонам Куры или Мтквари есть набережные, которые идеально подходят для прогулок. Особенно красив участок между мостом Галактиона Табидзе и Саарбрюккенским мостом. Захватывающие виды на реку также открываются с моста Бараташвили и с моста Мира.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Насладиться старым Тбилиси

Хотя Тбилиси остается популярным местом в течение всего года, к середине-концу осени в центре города становится значительно тише. Особенно заметно это рядом с популярными местами. А в сочетании осенних оттенков, цветных балконов и старой архитектуры Тбилиси есть что-то особенно очаровательное.

Побывать в серных банях

Лучшее время для посещения серных бань - когда на улице свежо. Прохладные осенние вечера хорошо подходят для того, чтобы согреться паром. В Абанотубани есть около дюжины серных бань на выбор, включая популярную Пеструю баню и более аутентичную Гуло. В других частях города также есть несколько бань.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посмотреть на город с высоты

Поскольку Тбилиси находится в долине, можно буквально увидеть приближение осени, поскольку листва на окружающих холмах постепенно меняет цвет. Панорамные виды на город доступны с Мтацминды и Нарикалы. Короткая прогулка - идеальный вариант скоротать осенний день в Грузии, а в качестве альтернативы, можно воспользоваться канатной дорогой.

Отправиться в Кахетию на Ртвели

Для любителей вина осень - это прекрасное время для посещения Тбилиси. В Кахетии и других винных регионах страны виноград собирают и обрабатывают примерно со второй недели сентября. Сбор урожая - это событие, тесно связанное с грузинской культурой и традициями. В Кахетию лучше отправиться на несколько дней, так как в регионе очень много интересного, но в однодневную поездку также можно поехать с экскурсией.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Поехать в Мцхету на Светицховлобу 14 октября

Еще одно прекрасное осеннее направление для поездки из Тбилиси - это первая столица Мцхета. В ее церквях и монастырях хранятся важные для Грузии религиозные реликвии. Хотя я в Мцхету хорошо ездить в любое время года, 14 октября там празднуют Светицховлобу (Мцхетобу). Как и в Тбилиси во время Тбилисобы, весь город оживает и наполняется радостной, яркой атмосферой. Но нужно помнить, что некоторые монастыри и святые места закрывают на время праздника, часто бывают пробки на дорогах, а место для парковки найти сложнее.

Закупиться сезонными продуктами

Осенью в Грузии собирают урожай множества фруктов и овощей, включая тыквы, гранаты, хурму и картофель. Тбилисские кафе тоже добавляют в свои меню сезонные блюда.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Один из главных осенних деликатесов в Грузии - это цезарские грибы, которые собирают на западе страны уже с конца августа. В Грузии также растут дикие лисички. Пойти за грибами можно и самому, например в лесу Сабадури и ближе к Телави, около Гомборского перевала.

Пройтись по проспекту Руставели

Проспект Руставели по обеим сторонам засажен деревьями, которые начинают сбрасывать листья примерно к октябрю. Если погода прохладная, вдоль проспекта расположено множество музеев и галерей, куда можно заглянуть погреться. Обычно на проспекте в начале осени по выходным проходит множество мероприятий на открытом воздухе, включая ярмарки, где можно купить сувениры ручной работы или просто побродить.