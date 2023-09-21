Фестивали и праздники в Грузии 2024: куда пойти осенью в Тбилиси, Батуми и не только

Осень в Грузии - прекрасное время года, особенно сентябрь, когда начинается ежегодный сбор винограда, а погода становится более приятной для долгих прогулок. Но и на другие месяцы в грузинских городах запланировано много интересного. Расскажем, на какие фестивали и крупные мероприятия можно пойти в Грузии в сентябре, октябре и ноябре в 2024 году.

Куда пойти в Грузии в сентябре?

Цинандали

Где : поместье Чавчавадзе в Цинандали

: поместье Чавчавадзе в Цинандали Когда: с 31 августа по 8 сентября

Ежегодный музыкальный фестиваль в Цинандали в этом году снова соберет известных исполнителей классической музыки. В сентябре гостей фестиваля ждут выступления пианистов Александра Канторова, Брюса Лю, Бориса Гильтбурга, Михаила Плетнева и Андраса Шиффа, скрипача Кристофа Барати, виолончелиста Эдгара Моро, Пан-Кавказского молодежного симфонического оркестра, национального балета Сухишвили, Беки Гочиашвили и Темурико Диасамидзе, а также Театра Туманишвили.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ртвели

Где: Кахетия и Картли

Кахетия и Картли Когда: с 7 сентября по середину октября

Первый виноград в Грузии массово начинают собирать в Кахетии. Жители Грузии и туристы встречают Ртвели мероприятиями по сбору и прессованию винограда, застольями, песнями и танцами. В прошлые годы на некоторых виноградниках собирать урожай начали довольно рано - с конца августа. В 2024 году первые праздничные мероприятия планируются с 7 сентября. В период сбора урожая Грузия охвачена праздничной атмосферой. Для туристов устраиваются специальные туры с дегустациями и участием в сборе винограда. Собирать виноград заканчивают к началу октября на востоке страны и к ноябрю на западе Грузии. В Ботаническом саду Батуми 8 сентября пройдет винный забег братьев Авалиани (стоимость участия - 35 лари).

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Культурный сезон в Тбилиси

Где : Тбилиси

: Тбилиси Когда: сентябрь-декабрь

Поздняя осень в Тбилиси - это лучшее время для посещения разнообразных классических выступлений и постановок, так как артисты возвращаются в город после летних гастролей. Например, можно пойти на балет или оперу в театр Палиашвили или на спектакль в театре марионеток Габриадзе. В Тбилиси с сентября по декабрь проходят различные ежегодные фестивали: "Осенний Тбилиси" в музыкальном центре Кахидзе в середине-конце сентября, фестиваль барокко в ноябре, международный театральный фестиваль в сентябре-октябре, международный кинофестиваль в ноябре-декабре и т.д.

В Батуми тоже будут интересные мероприятия: с 31 августа до 8 сентября будет идти фестиваль искусств “Аргани”, также там пройдет очередной международный фестиваль музыки и искусств 10-15 сентября, а с 16 по 22 сентября в Батуми состоится международный фестиваль авторского кино BIAFF.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль бердвотчинга

Где: Батуми и черноморское побережье

Батуми и черноморское побережье Когда: середина-конец сентября

Ежегодный фестиваль наблюдения за птицами в Батуми проводится уже 10 лет, объединяя экспертов, волонтеров и просто любителей птиц со всего мира. Участники фестиваля четыре дня наблюдают за птицами в водно-болотных угодьях и лесах вдоль черноморского побережья. В прошлом году программа включала сочетание лекций и экскурсий по популярным местам около Батуми, в том числе в дельте реки Чорохи и по озеру Палиастоми. Фестиваль приходится на пик осеннего сезона бердвотчинга, который длится на западе Грузии с середины августа по середину октября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда пойти в Грузии в октябре?

Тбилисоба

Где : Тбилиси

: Тбилиси Когда: 5-6 октября

Тбилисоба - это крупнейшее для Грузии культурное событие. Фестиваль охватывает всю столицу: в Тбилиси открываются продовольственные рынки, ремесленные мастерские и выставки, проводятся выступления оркестров и коллективов народного танца. Во время Тбилисобы чествуют разнообразие столицы, но также и демонстрируют продукцию и традиции со всей страны. В прошлом году основные мероприятия были сосредоточены на трех площадках: парке Рике, Дворце государственных церемоний и площади Орбелиани.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мцхетоба-Светицховлоба

Где: Мцхета

Мцхета Когда: 14 октября

Мцхетоба-Светицховлоба или праздник Хитона отмечают в Мцхете каждое 14 октября. Это государственный праздник и выходной день. Празднества проходят на улицах бывшей грузинской столицы и у древнего собора Светицховели, где Католикос-Патриарх Грузии в этот день проводит праздничное богослужение.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Гурджаанский фестиваль вина

Где: Гурджаани, Кахетия

Гурджаани, Кахетия Когда: 12 октября

Гурджаанский винный фестиваль за короткое время стал одним из крупнейших винных фестивалей Грузии. Он проводится ежегодно в середине октября в парке Ахтала в Гурджаани, расположенном примерно в 2 часах езды от Тбилиси. В прошлом году посетителям был доступен бесплатный трансфер между столицей и местом проведения фестиваля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дни грузинского вина

Где: по всей Грузии

по всей Грузии Когда: середина октября

“Дни грузинского вина” - это передвижной винный фестиваль, который проходит во многих регионах страны. В прошлом году мероприятия проводились с 7 по 15 октября в паре десятков городов Грузии. Даты этого года будут примерно такие же.

Ethno Fest

Где: Тбилиси

Тбилиси Когда: 11-13 октября

Международный саммит ремесел и дизайна Ethno Fest - это праздник грузинских ремесел, проходящий на территории Expo Georgia в Тбилиси. Более сотни мастеров и дизайнеров на протяжении трех дней будут представлять свои изделия, включая украшения, одежду, аксессуары и домашний декор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль хлеба

Где : Ахалцихе

: Ахалцихе Когда: 19 октября

Фестиваль хлеба, который проводится в середине октября на территории крепости Рабат в Ахалцихе, организован властями Самцхе-Джавахети и ассоциацией биологических ферм "Элкана". В рамках фестиваля проводятся показательные выступления по выпечке, мастер-классы, можно попробовать свежую выпечку и традиционные сладости.

Historic Car Fest

Где : Тбилиси

: Тбилиси Когда: 27 октября

Поклонникам ретроавтомобилей понравится фестиваль ретротранспорта, который проводится в Тбилиси осенью, а в Телави весной. Автовыставка, организованная Ассоциацией исторических автомобилей Грузии, также включает живые выступления музыкантов и другие мероприятия. Вход на фестиваль бесплатный, обычно он начинается в полдень на площади Первой Республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сезон сбора хурмы

Где: Самегрело

Самегрело Когда: с конца октября

К середине осени по всей стране люди начинают запасать фрукты и овощи на зиму. Особенно интересно выглядит сезон сбора хурмы в Самегрело и в цеом на западе Грузии, где проводится массовый сбор ярко-оранжевых плодов. После сбора хурму нанизывают на веревки и развешивают сушиться повсюду.

Куда пойти в Грузии в ноябре?

День памяти 100 тысяч мучеников

Где: Тбилиси

Тбилиси Когда: 13 ноября

День поминовения 100 тысяч тбилисских мучеников, чтит память горожан, которые отдали свою жизнь во хорезмского вторжения в 1226 году, отказавшись отречься от христианской веры. В этот день на мосту Метехи в Тбилиси проводится молебен под открытым небом во главе с Патриархом Грузии. Тысячи людей приходят к мосту, чтобы отдать дань уважения погибшим, бросив цветы в реку.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Мандариноба

Где : Цихисдзири

: Цихисдзири Когда: 23 ноября

В конце ноября на грузинском побережье Черного моря проводится фестиваль мандаринов. К концу осени цитрусовые всех форм и размеров появляются на рынки страны. В этом году отель Castello Mare, расположенный в селе Цихисдзири недалеко от Кобулети снова проведет фестиваль мандаринов Мандаринобу, чтобы отпраздновать традицию сбора урожая. В этот день пройдут музыкальные и танцевальные выступления, сбор урожая и мастер-классы, также будет представлена разнообразная мандариновая продукция, включая варенье, лимонад и другие сладости. Посетить мероприятие можно бесплатно. В 2023 году фестиваль состоялся 18 ноября, в этом году Мандариноба скорее всего пройдет 23 ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль сельского туризма "Гандагана"

Где : Батуми

: Батуми Когда: 23-24 ноября

Название "Гандагана" происходит от традиционного аджарского танца. Этот двухдневный фестиваль сельского туризма направлен на воссоздание деревенской атмосферы в самом сердце города Батуми. Пять аджарских городов и сел (Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло) представлены на фестивале блюдами и вином, песнями, танцами и костюмами.