Грузинские вина и монастыри: почему стоит поехать в Гурджаани?

Кахетия - главный винодельческий регион Грузии, а Гурджаани - его “виноградная столица”. Это совсем небольшой город, но здесь больше виноградников и виноделен, чем где-либо еще в Грузии, а еще здесь проводится один из крупнейших в стране винных фестивалей. Расскажем, где находится Гурджаани, как туда добраться, когда лучше ехать и что там посмотреть.

Гурджаани не так известен как Телави или Сигнахи, но он также может стать удобным местом для остановки во время путешествия по Кахетии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Гурджаани?

Гурджаани расположен в Кахетии - восточном регионе Грузии, который отвечает за вино. Это административный центр Гурджаанского муниципалитета, расположенный как и многие города Кахетии в Алазанской долине, на правом берегу реки Алазани. Гурджаани лежит почти посередине между кахетинскими городами Сигнахи и Телави. От Тбилиси Гурджаани находится на расстоянии 100 км, от Телави город отделяют 35 км, а от Сигнахи - 25 км.

© Фото: pexels.com

Когда ехать в Гурджаани?

Весна - это второе по популярности время года для посещения этой части Грузии, когда все цветет. Весна здесь может быть немного пасмурной и дождливой, но температура воздуха приятная.

Осень - лучшее время для посещения Гурджаани и Кахетии в целом, в это время можно поучаствовать в процессе сбора урожая и посетить мастер-классы. К тому же осенью, обычно в середине октября, проводится ежегодный фестиваль вина в Гурджаани. В прошлом году он собрал сотни виноделов и более 30 тысяч посетителей, став крупнейшим винным фестивалем в Грузии.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Гурджаани?

До Гурджаани из Тбилиси можно доехать за 2 часа (113 км) сначала по Кахетинскому шоссе, потом по трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, а далее свернув на автомобильную дорогу Бакурцихе-Телави-Ахмета. До Гурджаани можно добраться на маршрутке из Тбилиси, но чтобы передвигаться по окрестностям и в целом по Кахетии, понадобится собственный транспорт. Поэтому лучше изначально ехать на арендованном автомобиле, на трансфере или с туром.

© Фото: pexels.com

Что посмотреть в Гурджаани?

Монастыри Гурджаани

© Фото: capitaltravel.ge

Монастырь Квелацминда - это главная архитектурная и религиозная ценность в муниципалитете. Этот монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы был построен в конце VIII - начале IX века на месте еще более ранней трехнефной базилики, которая была разрушена оползнем. Это единственный в Грузии храм с двумя куполами. Внутри есть фрески. Действующий православный монастырь находится в 5 км от Гурджаани. Местные монахи держат винный погреб, а также продают мед и другие товары в небольшой лавке. Его не стоит путать с монастырем Вачнадзианская Квелацминда VIII века, который находится в 8 км от села Вачнадзиани. Эти два монастыря разделяют 30 км.

- это главная архитектурная и религиозная ценность в муниципалитете. Этот монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы был построен в конце VIII - начале IX века на месте еще более ранней трехнефной базилики, которая была разрушена оползнем. Это единственный в Грузии храм с двумя куполами. Внутри есть фрески. Действующий православный монастырь находится в 5 км от Гурджаани. Местные монахи держат винный погреб, а также продают мед и другие товары в небольшой лавке. Его не стоит путать с монастырем Вачнадзианская Квелацминда VIII века, который находится в 8 км от села Вачнадзиани. Эти два монастыря разделяют 30 км. Монастырь Веджини X-XI веков расположен на том же склоне горы, в 6 км от Квелацминды. В селе Веджини расположен более крупный комплекс с нижним монастырем и верхним Вознесенским мужским монастырем Амаглеба. У нижнего монастыря разбит красивый сад, а в верхнем монастырском комплексе также находятся руины замка Веджини. С территории монастыря открывается вид на старую каменную сторожевую башню.

X-XI веков расположен на том же склоне горы, в 6 км от Квелацминды. В селе Веджини расположен более крупный комплекс с нижним монастырем и верхним Вознесенским мужским монастырем Амаглеба. У нижнего монастыря разбит красивый сад, а в верхнем монастырском комплексе также находятся руины замка Веджини. С территории монастыря открывается вид на старую каменную сторожевую башню. Церковь Успения Богородицы второй половины VI века находится недалеко от шоссе в селе Вазисубани, которое раньше называлось Уриатубани. Эта трехнефная базилика, возможно, наиболее древний храм Кахетии. Есть и другие заслуживающие внимания церкви в селах Ахашени, Зегаани, Череми и Велисцихе, Зегаани, Карданахи и Мелаани. В Гурджаани еще есть современный Собор Святой Троицы.

Советская архитектура

Гурджаани застраивался как раз в советскую эпоху. Хотя история поселения восходит к XVI веку, большая часть зданий и инфраструктуры относятся к 1930-1940-м годам. Железнодорожный вокзал Гурджаани был построен во время строительства Кахетинской линии Грузинской железной дороги в 1915 году. Хотя по Кахетии больше не ходят пассажирские поезда, грузовые перевозки осуществляются, поэтому здание вокзала используется до сих пор. Библиотеку Гурджаани недавно отреставрировали, оттуда можно пройти по улице Иосифа Нонешвили до ряда других зданий советской эпохи, в том числе музыкальную школу и ДК. На бывшей автобусной станции города есть большое мозаичное панно 1985 года.

Памятник “Отцу солдата”

© Фото: capitaltravel.ge

В Гурджаани есть впечатляющий мемориальный комплекс, посвященный тем, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Он расположен прямо на выезде из города. Мемориальный комплекс возвышается на склоне холма, а венчает его скульптура "Отец солдата" высотой 20 метров и весом 80 тонн работы художника Мераба Бердзенишвили. Памятник вдохновлен одноименным советским военным фильмом 1964 года. Мемориал также включает в себя пять каменных башен (каждая за год войны), Вечный огонь, музей, Стену Вечности и Стену Памяти. Внутри музея представлена коллекция картин на военную тематику и архивные фотографии. Мемориальный комплекс открыт круглосуточно, его посещение бесплатно, музей открыт с 10:00 до 18:00 кроме понедельника, посещение стоит 3 лари (103 рубля).

Музеи

Дом-музей Нато Вачнадзе расположен в селе Чандари, расположенном около Гурджаани. Родившаяся в 1904 году в Варшаве советская кинозвезда жила здесь, когда ей предложили сняться в кино. Теперь в доме актрисы находится небольшой музей, который открыт с 10:00 до 18:00 (вт-вск). Вход стоит пару лари. В окрестностях есть также музеи Иосифа Нонешвили, Ивана Бериташвили и Музей Военной славы имени Шаликашвили. В винном погребе-музее "Нумиси", расположенном в селе Велисцихе, можно осмотреть территорию музея, погреба и сада, а также поучаствовать в дегустации вина. В этой местности много других виноделен и погребов.

© Фото: pexels.com

Кроме дегустации кахетинских вин, можно принять грязевую ванну на курорте Ахтала - единственном грязелечебном курорте Грузии. Гурджаанская грязь известна по крайней мере с XVIII века. С конца марта по середину апреля в этой части Кахетии можно полюбоваться цветением персиков, а еще вишен и слив, например, в соседних селах Чумлаки и Китаани.