Что нужно знать перед поездкой в Телави - центр грузинского виноделия

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Грузинский Телави, расположенный на склоне Циви-Гомборского хребта, в самом сердце страны, которая славится древней историей виноделия - крупнейший город Восточной Кахетии. Где в Грузии снимали “Мимино”, что интересного в Телави, когда туда лучше ехать, как дотуда добраться из Тбилиси, чем заняться в Телави и его окрестностях – расскажем в этом материале.

Во время поездки в Кахетию для изучения местных монастырей и виноделен можно остановиться также и в Сигнахи, но в Телави это делать даже удобнее. Как и в большей части региональных центров Грузии (то же самое относится к Зугдиди и Гори), Телави воплощает в себе все, что есть хорошего в маленьких кавказских городах: здесь тихо, много пешеходных зон и красивых зданий, а в центральной части кроме крепости есть оживленный крытый рынок.

Что интересного в Телави?

Телави был основан в I веке, но расцвет города пришелся на XVII век, когда он снова стал столицей Кахетинского царства. Телави прославился как религиозный и культурный центр, а позже стал также известен в качестве гончарного и винодельческого региона. Примерно тогда же была воздвигнута Телавская крепость. В этом кахетинском городе можно увидеть интересные исторические достопримечательности, так что здесь стоит провести целый день, а на следующее утро - заняться осмотром церквей и монастырей в окрестностях Телави.

Где в Грузии снимали “Мимино”?

В Телави снимали некоторые грузинские эпизоды фильма “Мимино”: в телавском аэропорту и центре города. Долгое время этот аэропорт не использовался, но 4 года назад начались работы по реконструкции и теперь планируется открыть рейсы в Батуми и даже запустить авиаэкскурсии для туристов.

Когда лучше ехать в Телави?

В целом в Кахетию можно ехать в любом месяце, однако летом, а именно в июле-августе, здесь очень жарко. Средняя температура днем держится в районе +28°C...+35°C, и почти +18°C ночью.

С конца сентября по октябрь в Кахетии отмечается праздник сбора урожая винограда Ртвели. Но на это время следует бронировать посещение виноделен заранее. Погодные условия в эти месяцы обычно благоприятные.

Весной в Телави хорошо, но в это время года дожди могут часто застать врасплох.

Зимой не холодно, а небо ясное, но по сравнению с поздней весной и ранней осенью пейзажи выглядят немного серыми.

Как добраться в Телави из Тбилиси?

Телави лежит на 95 км восточнее Тбилиси. Путешествие через Гомборский перевал на маршрутке занимает около двух часов, но если сесть на маршрутку, которая этот хребет огибает, то дорога займет на полчаса больше. Маршрутные такси в Телави отправляются каждый день с тбилисских автовокзалов Ортачалы и Исани. На поезде в Кахетию сейчас добраться нельзя. Кроме маршруток и арендованного транспорта можно добраться на такси или трансфере.

Расстояние между Телави и Сигнахи не превышает 60 км, так что дорога занимает 1,5-2 часа. Между городами курсируют маршрутки, но нечасто, поэтому иногда удобнее вызвать такси.

Сам Телави вполне реально обойти пешком. Если вы за рулем, то в центре есть довольно много бесплатных парковочных мест.

Также можно вызывать такси: в Грузии работают приложения Yandex GO и Bolt.

Есть вариант нанять машину с водителем на день, чтобы посетить окрестности города, например через отель, где вы останавливаетесь.

Чем заняться в Телави?

Прогуляться по Телавской крепости

Крепость Батонис-цихе была основана в XVII веке по указанию царя Имеретии и Кахетии Арчила II. Внешние стены крепости и башни очень хорошо сохранились, к тому же в 2018 году крепость была отреставрирована. Интересно, что замок построен под влиянием персидских мотивов и похож на иранскую крепость Керим-хан в Ширазе. Кроме замка в комплекс входят две часовни и бани. Перед крепостными стенами есть парк и смотровая площадка с видом на Алазанскую долину, предгорья Большого Кавказа и конечно сам Телави. Там же можно увидеть памятник Ираклию II.

Увидеть огромный платан

Гигантский телавский платан уже давно стал символом города. Это одно из первых мест, куда привозят туристов. Окружность дерева около 12 метров, а возраст платана, также засветившегося в фильме "Мимино", насчитывет 900 лет. Говорят, что это самое старое дерево в Грузии, а если и не во всей Грузии, то в Кахетии точно.

Посетить исторический музей

Исторический музей Телави открылся после реконструкции в 2018 году. Современное здание музея встроено в склон холма на территории крепости таким образом, что выставочные залы находятся под землей. Музей состоит из двух разделов. Первый представляет собой частную коллекцию картин грузинских и зарубежных художников, подаренных городу жительницей Телави. Во второй части музея представлены исторические экспонаты из Телави и Кахетии: ковры, традиционная одежда, архивные фотографии, старинная керамика и так далее. По билету в музей также можно посетить одноэтажный дворец Ираклия II XVII века. В нем Ираклий родился в 1720 году и умер в 1798 году. Также на территории можно увидеть школу, основанную в 1885 году, и небольшую церковь. Музей доступен для посетителей с 10:00 до 18:00 (вторник-воскресенье), билет стоит 5 лари.

Прогуляйтесь по Телави самостоятельно

В Телави не так давно появилась инициатива Telaviin, которая позволяет самостоятельно изучать город. На некоторых зданиях расположены QR-коды, отсканировав которые можно прочитать информацию о постройках и людях, которые когда-то там жили. Многие такие локации находятся на улице, названной в честь Ираклия II. Стоит посмотреть фасад Телавского государственного драматического театра имени Важа Пшавела. После этого стоит посмотреть дома на улице Чолокашвили, включая красивую церковь Пресвятой Богородицы, а также кирпичные дома на улице Надиквари и одноименный парк. Так же стоит зайти на местный базар.

Мария Новоселова/

Попробовать вино

В Телави много семейных винных погребов, где можно попробовать вино, выдерживаемое в глиняных сосудах квеври. Многие винодельни предлагают экскурсии, во время которых можно даже поучаствовать в процессе изготовления вина. В центре города можно, например, зайти на дегустацию в семейный погреб Rostomaant Marani, на винзавод "Телавский винный погреб", на окраине - Teliani Valley. А в окрестностях Телави можно заехать на винодельни Тогонидзе или Шалаури в селе Шалаури в 20 минутах от Телави, винодельню Mosmieri в селе Кисисхеви и винодельню в селе Руиспири.

Мария Новоселова/

Что посмотреть в окрестностях Телави?

Монастырь Алаверди

Один из самых красивых монастырей Кахетии, Алаверди по высоте в Грузии уступает лишь собору кафедральному собору Святой Троицы в Тбилиси. Монастырский комплекс, в который кроме собора входят виноградник, трапезная, колокольня и баня, был построен в 11 веке на месте скита, основанного ассирийским монахом в XVI веке. Здесь делают местное вино, мед и мацони. Монастырь находится в 20 км к северо-западу от Телави, дорога займет 40 минут. Территория комплекса открыта каждый день с 8:00 до 18:00. Вход свободный, но необходимо соблюдать дресс-код.

Мария Новоселова/

Икалтойский монастырь

Икалтойский монастырь был также основан одним из ассирийских монахов в 6 веке. Здесь сохранились три церкви: Самеба, Гвтаеба и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Около последней церкви лежат руины Академии Икалто, основанной в 1106 году. Самый известный выпускник этой академии - грузинский поэт Шота Руставели. Это интересное место находится недалеко от села Икалто в 10 км от Телави, на дорогу уйдет около 20 минут. Вход на территорию свободный.

Мария Новоселова/

Усадьба Чавчавадзе

Имение XIX века, принадлежавшее общественному деятелю и поэту Александру Чавчавадзе, находится в селе Цинандали. На территории имения располагаются дом-музей, заполненный антикварной мебелью, и красивый сад. Также там находится гостиница Radisson Collection Tsinandali и энотека. Усадьба располагается в 10 км к востоку от Телави, она открыта каждый день с 10:00 до 18:00, билет стоит 10 лари.

Крепость Греми

Замок Греми - это одно из наиболее интересных мест в Кахетии с точки зрения истории. С XV по XVII века город с таким же названием был столицей Кахетинского царства, прежде чем этот титул снова отошел к Телави. Через Греми проходил Великий Шелковый путь. От этого города остались только церковь Архангелов, колокольня, трехэтажный замок и винный погреб. В колокольне располагается музеей и смотровая площадка. Крепость находится в 20 км от Телави, дорога займет около 25 минут. Музейная часть открыта с 10:00 до 18:00 (вторник-воскресенье), билет стоит 10 лари.

Мария Новоселова/

Монастырь Дзвели Шуамта

Кахетинский монастырь Дзвели Шуамта, построенный в V веке - один из старейших в Грузии. Через пару километров от него находится второй, более новый монастырь XVI века - Акхали Шуамта. Оба монастыря расположены в 11 км (20 минут на машине) от Телави. Оба открыты ежедневно с 9 утра, вход свободный.