Не только родина Сталина: что нужно знать перед поездкой в Гори

Гори - дружелюбный, зеленый город со старинной архитектурой, самобытной крепостью, оживленным рынком, несколькими церквями и синагогой, а в местных кафе можно отведать блюда грузинской кухни. Гори находится всего в часе езды на общественном или личном транспорте от Тбилиси, так что город можно посетить и в рамках однодневной поездки из столицы. Но так как отсюда удобно добираться в пещерный город Уплисцихе, вполне стоит выделить для этого два выходных дня.
Чем интересен Гори?
Гори - довольно крупный по грузинским меркам город: это административный центр региона Шида Картли и к тому же шестой по численности населения город страны. Расположенный между Тбилиси и Кутаиси Гори на протяжении веков служил важным перевалочным пунктом на торговых путях между востоком и западом.
Подъезжая к Гори, вы сразу поймете, почему город так назвали: над плоской равниной в центре города, недалеко от того места, где Кура встречается с притоком Большая Лиахви, возвышается огромный скалистый холм. По северо-западной стороне холма спускается вниз каскадом древняя крепость Горисцихе, образуя каменные террасы и смотровые площадки. Эта цитадель, появившаяся не позднее VIII века, имела стратегическое значение: укрепления на этих местах строили еще в VI-V веках до нашей эры.
Однако в 1920 году недалеко отсюда произошло печально известное Горийское землетрясение. В результате подземных толчков город был разрушен, крепость также сильно пострадала.
Во всем мире Гори известен как место рождения Иосифа Джугашвили. В городе можно посетить музей, посвященный жизни Сталина. В музейный комплекс кроме главного здания входят дом-музей, памятник и личный железнодорожный салон-вагон.
В Гори также родился менее известный, но не менее значимый персонаж - философ Мераб Мамардашвили.
Что посмотреть в Гори кроме музея Сталина?
Горисцихе
Горийская цитадель была построена для размещения гарнизона, охранявшего сухопутные и водные торговые пути, проходящие через город. Лучший вид на крепость открывается с западной стороны, где находится сквер "Ломчабуки". Там же располагается информационный центр для туристов. Вход в крепость Гори бесплатный, территория открыта круглосуточно и без выходных.
Интересные места в Гори
- Этнографический музей (работает со вторника по субботу с 9:30 до 17:30, билет стоит 10 лари).
- Государственный драматический театр имени Георгия Эристави.
- Центральный музей Великой Отечественной войны (работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00, билет стоит 3 лари)
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1810 году, сильно пострадал во время землетрясения 1920 года, но с тех пор церковь была восстановлена. Это действующая православная церковь.
На высоте 600 метров над городом на противоположном берегу реки Куры расположен собор Святого Георгия (Гориджвари). Отсюда открываются панорамные виды на Гори и реку. Храм Святого Георгия был первоначально построен в 12 веке, но несколько раз разрушался, в том числе и в результате землетрясения 1920 года. В 1980-х годах была построена современная вариация храма. Сюда можно добраться от центра города пешком (5 км, но подъем довольно крутой), либо на такси.
Чем еще заняться в Гори?
- Изучить историческую архитектуру в старой части города (улицы Акакия Церетели и Кристофера Кастеля);
- Зайти на продуктовый и блошиные рынки Гори;
- Увидеть инсталляцию у местной спортивной школы, созданную в 2021 году: 1001 плитка вручную расписана разными символами, связанными с историей или культурой Грузии;
- Прогуляться по фабричному району на западном берегу реки, который называют "Комбинат", и дальше по улице Самепо. Там есть кафе KE&RA, которое многие хвалят (стоит попробовать горийские котлеты);
- Посмотреть современное искусство в галерее Art House (вход бесплатный);
- Съездить в один из пещерных городов Грузии - Уплисцихе. Такси из Гори и обратно стоит около 50 лари, включая время ожидания (обычно нужно час-полтора). Пещерный комплекс открыт каждый день с 10:00 до 18:00. Вход стоит 15 лари с человека, аудиогид стоит 15 лари.
Как доехать из Тбилиси в Гори?
Расстояние между Гори и Тбилиси по трассе составляет 86 км, так что добраться из одной точки в другую можно всего за час-полтора. Гори связан с Тбилиси, Кутаиси и несколькими другими грузинскими городами сетью маршрутных автобусов и железной дорогой. Самый комфортный способ передвижения - это заказать частный трансфер, но можно добраться и маршрутке. Ну и конечно же можно съездить в Гори с организованной экскурсией.
Как добраться в Гори из Тбилиси на маршрутке
Маршрутки в Гори отправляются с тбилисского автовокзала Дидубе примерно каждые 15-20 минут с 8:00 до 20:00 (время может меняться в зависимости от сезона). Время в пути в среднем составляет 60-80 минут, а билеты стоят 5 лари. Водители маршруток обычно высаживают пассажиров на автовокзале Гори, который находится в 2,5 км к северу от центра.
Вместо маршрутки из Тбилиси можно поехать на специальном такси, которые также отправляются с Дидубе. Поездка будет стоить около 7 лари с человека. Необходимо подождать других желающих добраться в Гори, но это популярный маршрут, поэтому машина заполняется довольно быстро. В этом случае водитель может высадить вас прямо у музея Сталина или по любому другому адресу в центре города. Маршрутки обратно до Тбилиси следует искать на автовокзале Гори.
Как добраться в Гори из Тбилиси на поезде
До Гори идут несколько поездов в день с центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси, включая следующие до Озургети и Кутаиси. Поездка занимает чуть больше часа. Железнодорожный вокзал Гори находится на противоположном берегу реки в южной части города, примерно в получасе ходьбы от музея Сталина. Если времени мало, до центра можно добраться на такси (самые известные операторы Bolt, Maxim, Яндекс.такси). Из Гори в сторону Тбилиси есть как минимум два поезда в день. Минимальный билет в одну сторону стоит примерно 8-12 лари.
Как добраться в Гори из Тбилиси с комфортом
Если вы предпочитаете комфорт, можно забронировать поездку с частным водителем. Например, у трансферной компании GoTrip поездка в Гори будет стоить от 117 лари. К тому же можно добавить дополнительные остановки в Уплисцихе или Мцхете. Если ехать в эту часть Грузии только на один день - это наиболее удобный вариант, если хочется успеть побольше.