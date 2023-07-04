Не только родина Сталина: что нужно знать перед поездкой в Гори

Многие знают о грузинском Гори только то, что там родился Иосиф Сталин, однако в городе есть чем заняться даже без посещения его музея. Расскажем, чем интересен Гори, что там посмотреть, как добраться в Гори из Тбилиси на маршрутке, поезде или на машине.

Гори - дружелюбный, зеленый город со старинной архитектурой, самобытной крепостью, оживленным рынком, несколькими церквями и синагогой, а в местных кафе можно отведать блюда грузинской кухни. Гори находится всего в часе езды на общественном или личном транспорте от Тбилиси, так что город можно посетить и в рамках однодневной поездки из столицы. Но так как отсюда удобно добираться в пещерный город Уплисцихе, вполне стоит выделить для этого два выходных дня.

Чем интересен Гори?

Гори - довольно крупный по грузинским меркам город: это административный центр региона Шида Картли и к тому же шестой по численности населения город страны. Расположенный между Тбилиси и Кутаиси Гори на протяжении веков служил важным перевалочным пунктом на торговых путях между востоком и западом.

Подъезжая к Гори, вы сразу поймете, почему город так назвали: над плоской равниной в центре города, недалеко от того места, где Кура встречается с притоком Большая Лиахви, возвышается огромный скалистый холм. По северо-западной стороне холма спускается вниз каскадом древняя крепость Горисцихе, образуя каменные террасы и смотровые площадки. Эта цитадель, появившаяся не позднее VIII века, имела стратегическое значение: укрепления на этих местах строили еще в VI-V веках до нашей эры.

Однако в 1920 году недалеко отсюда произошло печально известное Горийское землетрясение. В результате подземных толчков город был разрушен, крепость также сильно пострадала.

Во всем мире Гори известен как место рождения Иосифа Джугашвили. В городе можно посетить музей, посвященный жизни Сталина. В музейный комплекс кроме главного здания входят дом-музей, памятник и личный железнодорожный салон-вагон.

В Гори также родился менее известный, но не менее значимый персонаж - философ Мераб Мамардашвили.

Что посмотреть в Гори кроме музея Сталина?

Горисцихе

Горийская цитадель была построена для размещения гарнизона, охранявшего сухопутные и водные торговые пути, проходящие через город. Лучший вид на крепость открывается с западной стороны, где находится сквер "Ломчабуки". Там же располагается информационный центр для туристов. Вход в крепость Гори бесплатный, территория открыта круглосуточно и без выходных.

Интересные места в Гори

Этнографический музей (работает со вторника по субботу с 9:30 до 17:30, билет стоит 10 лари).

Государственный драматический театр имени Георгия Эристави.

Центральный музей Великой Отечественной войны (работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00, билет стоит 3 лари)

Собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1810 году, сильно пострадал во время землетрясения 1920 года, но с тех пор церковь была восстановлена. Это действующая православная церковь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На высоте 600 метров над городом на противоположном берегу реки Куры расположен собор Святого Георгия (Гориджвари). Отсюда открываются панорамные виды на Гори и реку. Храм Святого Георгия был первоначально построен в 12 веке, но несколько раз разрушался, в том числе и в результате землетрясения 1920 года. В 1980-х годах была построена современная вариация храма. Сюда можно добраться от центра города пешком (5 км, но подъем довольно крутой), либо на такси.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем еще заняться в Гори?

Изучить историческую архитектуру в старой части города (улицы Акакия Церетели и Кристофера Кастеля);

Зайти на продуктовый и блошиные рынки Гори;

Увидеть инсталляцию у местной спортивной школы, созданную в 2021 году: 1001 плитка вручную расписана разными символами, связанными с историей или культурой Грузии;

Прогуляться по фабричному району на западном берегу реки, который называют "Комбинат", и дальше по улице Самепо. Там есть кафе KE&RA, которое многие хвалят (стоит попробовать горийские котлеты);

Посмотреть современное искусство в галерее Art House (вход бесплатный);

Съездить в один из пещерных городов Грузии - Уплисцихе. Такси из Гори и обратно стоит около 50 лари, включая время ожидания (обычно нужно час-полтора). Пещерный комплекс открыт каждый день с 10:00 до 18:00. Вход стоит 15 лари с человека, аудиогид стоит 15 лари.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как доехать из Тбилиси в Гори?

Расстояние между Гори и Тбилиси по трассе составляет 86 км, так что добраться из одной точки в другую можно всего за час-полтора. Гори связан с Тбилиси, Кутаиси и несколькими другими грузинскими городами сетью маршрутных автобусов и железной дорогой. Самый комфортный способ передвижения - это заказать частный трансфер, но можно добраться и маршрутке. Ну и конечно же можно съездить в Гори с организованной экскурсией.

Как добраться в Гори из Тбилиси на маршрутке

Маршрутки в Гори отправляются с тбилисского автовокзала Дидубе примерно каждые 15-20 минут с 8:00 до 20:00 (время может меняться в зависимости от сезона). Время в пути в среднем составляет 60-80 минут, а билеты стоят 5 лари. Водители маршруток обычно высаживают пассажиров на автовокзале Гори, который находится в 2,5 км к северу от центра.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместо маршрутки из Тбилиси можно поехать на специальном такси, которые также отправляются с Дидубе. Поездка будет стоить около 7 лари с человека. Необходимо подождать других желающих добраться в Гори, но это популярный маршрут, поэтому машина заполняется довольно быстро. В этом случае водитель может высадить вас прямо у музея Сталина или по любому другому адресу в центре города. Маршрутки обратно до Тбилиси следует искать на автовокзале Гори.

Как добраться в Гори из Тбилиси на поезде

До Гори идут несколько поездов в день с центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси, включая следующие до Озургети и Кутаиси. Поездка занимает чуть больше часа. Железнодорожный вокзал Гори находится на противоположном берегу реки в южной части города, примерно в получасе ходьбы от музея Сталина. Если времени мало, до центра можно добраться на такси (самые известные операторы Bolt, Maxim, Яндекс.такси). Из Гори в сторону Тбилиси есть как минимум два поезда в день. Минимальный билет в одну сторону стоит примерно 8-12 лари.

Как добраться в Гори из Тбилиси с комфортом

Если вы предпочитаете комфорт, можно забронировать поездку с частным водителем. Например, у трансферной компании GoTrip поездка в Гори будет стоить от 117 лари. К тому же можно добавить дополнительные остановки в Уплисцихе или Мцхете. Если ехать в эту часть Грузии только на один день - это наиболее удобный вариант, если хочется успеть побольше.