В МАГАТЭ похвалили Иран за намерение перестать обогащать уран

Глава МАГАТЭ оценил стремление Ирана остановить процесс обогащения урана. Он подчеркнул, что руководство страны уже приняло подготовительные меры для этого.
Иран сделал ряд шагов, направленных на прекращение наращивания запасов обогащенного до 60% урана. Об этом 20 ноября заявил глава МАГАТЭ.
"Иран начал реализовывать подготовительные меры, направленные на прекращение наращивания запасов урана, обогащенного до 60% [изотопа] U-235"
– Рафаэль Гросси
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на доклад агентства, что Исламская Республика готова остановить процесс наращивания обогащенного урана в том случае, если западные страны откажутся от принятия антииранской резолюции.