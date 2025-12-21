Вестник Кавказа

Осень свободы Сергея Есенина. Максим Шевченко. Фуад Ахундов. Эльмар Гусейнов

Это видео приурочено к столетию смерти и 130-летию со дня рождения поэта. Историк, журналист Эльмар Гусейнов, эксперт Максим Шевченко и исследователь Фуад Ахундов поговорили о персидских мотивах в творчестве Сергея Есенина и рассказали о его путешествии в Азербайджан.

3 сентября 1895 года в рязанской деревне Константиново родился Сергей Есенин — поэт, чьи строки до сих пор волнуют сердца. Ровно 30 лет спустя, 28 декабря 1925, в ленинградской гостинице «Англетер» оборвалась его короткая жизнь. Свою последнюю осень поэт встретил в Азербайджане, где среди каспийских ветров он черпал новые краски. Есенин писал: «В Баку я был счастлив, как никогда».

