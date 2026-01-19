Сборная России сыграет с Мали и Гватемалой в марте

Мали и Гватемала проверят на прочность российскую сборную под руководством Валерия Карпина в товарищеских играх в марте.

Российская национальная команда по футболу встретится с Мали и Гватемалой в конце марта, передают спортивные СМИ.

Матч с африканской командой, которая стала четвертьфиналистом последнего Кубка африканских наций, пройдут 27 марта в Краснодаре. Сборные России и Гватемалы встретятся в Санкт-Петербурге 31 марта.

Сборная России встретится с достаточно крепкой командой: сборная Мали идет на 54-м месте в рейтинге ФИФА. Гватемала располагается в конце первой сотни – на 94-й строчке. Российская сборная, наставником которой является Валерий Карпин, располагается на 36-м месте.

Напомним, что сборная России не участвует в официальных турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года, однако россиянам разрешено проводить товарищеские игры.