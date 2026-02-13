Водоснабжение городов восстановят в течение 24 часов на Ставрополье

Глава Ставрополье сообщил о завершении работ по ликвидации аварии на Кубанском магистральном водоводе. Из-за нее водоснабжение городов края было ограничено.

В Ставропольском крае ликвидировали аварию, приведшею к проблемам с подачей воды в городах региона. Об этом рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что восстановительные работы успешно выполнены.

"Специалисты Крайводоканала совместно с ПАСС Ставрополья и МЧС завершили работы по ликвидации аварии на Кубанском магистральном водоводе. Спасибо всем, кто помог справиться раньше намеченного срока"

– Владимир Владимиров

Он добавил, что вода уже начала поступать в населенные пункты. В штатном режиме водоснабжение начнут осуществлять в течение ближайших 24 часов.

Напомним, после аварии, произошедшей в прошлый четверг на магистральном Кубанском водоводе, в городах Кавминвод стали ограничивать водоснабжения.