Водоснабжение городов восстановят в течение 24 часов на Ставрополье

В Ставропольском крае ликвидировали аварию, приведшею к проблемам с подачей воды в городах региона. Об этом рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Он подчеркнул, что восстановительные работы успешно выполнены.
"Специалисты Крайводоканала совместно с ПАСС Ставрополья и МЧС завершили работы по ликвидации аварии на Кубанском магистральном водоводе. Спасибо всем, кто помог справиться раньше намеченного срока"
– Владимир Владимиров
Он добавил, что вода уже начала поступать в населенные пункты. В штатном режиме водоснабжение начнут осуществлять в течение ближайших 24 часов.
Напомним, после аварии, произошедшей в прошлый четверг на магистральном Кубанском водоводе, в городах Кавминвод стали ограничивать водоснабжения.