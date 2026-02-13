Парламент Грузии займется демографической ситуацией в стране

Грузинский парламент создает особую рабочую группу, которая займется изучением вызывающей беспокойство демографической ситуации в стране.

Тенденция к сокращению населения в Грузии вызывает беспокойство у властей страны – в парламенте создается особая рабочая группа, которая займется этим вопросом, рассказал председатель Комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Заза Ломинадзе.

По его словам, в рамках возглавляемой им структуры и будет сформирована рабочая группа. Она не просто изучит ситуацию с демографией в стране, но и разработает необходимые рекомендации.

"В нашей стране, как и во многих странах мира, демографическая политика представляет собой сложную задачу, и население сокращается"

– Заза Ломинадзе

По его словам, демографический вопрос входит в число ключевых приоритетов правительства. В то же время, обратил внимание он, в последние годы, после пандемии коронавируса, в Грузии наблюдается отрицательный демографический баланс.