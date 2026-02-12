Встреча с представителями гражданского общества Азербайджана прошла в Армении

Замглавы МИД Армении пообщался с представителями гражданского общества Азербайджана. Встреча прошла в Ереване.

В Ереване прошел круглый стол, в ходе которого встретились представители гражданского общества Армении и Азербайджана. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Встреча состоялась в рамках инициативы "Мост мира". В ней принял участие замглавы армянского МИД Ваан Костанян.

Участники мероприятия поговорили на темы, связанные с мирной повесткой, которая была установлена на трехстороннем саммите, прошедшем в Вашингтоне в августе 2025 года.

Кроме того, обсуждалась роль гражданского общества в укреплении взаимопонимания и доверия.