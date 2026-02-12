Несколько тысяч нелегальных мигрантов выдворят из Грузии

Глава МВД Грузии анонсировал выдворение нескольких тысяч нелегальных мигрантов. По его словам, речь идет примерно о 3-4 тыс человек.

Грузия в 2026 году намерены выдворить от 3,5 тыс до 4 тыс нелегальных мигрантов. Об этом рассказал глава МВД страны Гека Геладзе.

"Одним из наших главных приоритетов и планов на текущий год является выдворение от 3 500 до 4 000 нелегальных мигрантов, и я могу с уверенностью сказать, что с использованием правильных инструментов и различных механизмов нам это обязательно удастся"

– руководитель ведомства

Он подчеркнул, что благодаря законодательным изменениям, сделанным в 2025 году, а также внедрению новых технологий и инфраструктуры, за минувший год из республики выдворили свыше 1,3 тыс нелегальных мигрантов, чт на 207% больше, чем годом ранее.