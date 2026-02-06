Договор на поставку газа из РФ в Иран готовится – Казем Джалали

Россия и Иран близки к заключению соглашения по поставкам газа. Экспорт российского "голубого топлива" может стартовать в ближайшие 2-3 год.

Москва и Тегеран находятся в процессе согласования положений договора об экспорте российского газа в Иран, поведал глава дипмиссии ИРИ в РФ Казем Джалали.

"Мы сейчас подготавливаем договор. Со стороны Ирана нет никакой проблемы. Мы с высокопоставленными представителями власти РФ уже провели переговоры"

– Казем Джалали

По словам Джалали, поставки могут начаться через 2-3 года, когда будет создана соответствующая инфраструктура.

Отметим, что вопрос экспорта российского газа в Иран поднимался в прошлом году. Глава российского Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что Иран может получать до 1,8 млрд куб м газа в год с возможностью расширения до 55 млрд куб м в год.