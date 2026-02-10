Цены на нефть устремились ввысь в опасении эскалации конфликта в Иране

Минувшей ночью в ходе торгов на основных торговых биржах фьючерсы на нефть показали заметный рост на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном.

Цены на нефть сегодня утром пошли в рост на фоне опасений обострения конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Так, на 7:51 мск апрельские фьючерсы на нефть Brent торговались до $69,71 за баррель, что на 0,45% больше относительно предыдущего закрытия, а мартовские фьючерсы на WTI - до $64,96 за баррель (+0,54%), передает РИА Новости.

Причина – развитие конфликта между США и Ираном, крупной нефтедобывающей страной, полагают аналитики, которые прогнозируют тенденцию к росту на фоне возможных ударов США по Ирану, вероятночть которых с каждым днем увеличиваются.