США готовы направить вторую авианосную группу в сторону Ирана

Президент США подтвердил готовность направить в сторону Ирана еще одну авианосную группу. Первая авианосная группа была направлена в направлении ИРИ несколько недель назад.

Соединенные Штаты рассматривают возможность направить в сторону Ирана вторую авианосную группу. Такое заявление сделал 10 февраля американский президент Дональд Трамп.

"Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна"

– глава Белого дома

Напомним, несколько недель назад американская авианосная группа прибыла в район Персидского залива, к побережью Ирана. Кроме того, США разместили на авиабазах на Ближнем востоке эскадрильи боевых самолетов и средства противовоздушной обороны.