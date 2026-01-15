Венесуэла впервые за шесть лет поставила нефть в Израиль

Нефть из Венесуэлы впервые за несколько лет будет доставлена в Израиль. Эксперты Блумберг связывают это с политическими переменами в южноамериканской стране.

Венесуэла впервые с 2020 года отправила нефть в Израиль, передает Блумберг. Последняя поставка на 470 тыс баррелей состоялась почти шесть лет назад.

"Когда груз прибудет, это будет первая подобная поставка с середины 2020 года, когда Израиль закупил около 470 000 баррелей"

— Блумберг

По информации медиа, экспорт осуществляется для нефтяной компании Bazan Group, которая является крупнейшей в регионе по переработке "черного золота".

По информации неназванных экспертов издания, смена направлений поставки связана с отстранением Николаса Мадуро от власти. Так, в январе нефть закупили Испания и США, тогда как ранее основным импортером был Китай.