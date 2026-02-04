Население Турции за год выросло на полмиллиона человек

За минувший год население Турции выросло почти на полмиллиона человек, продемонстрировав серьезный рост – быстрее всего в стране растет население крупных городов и административных центров провинций.

Население Турции демонстрирует устойчивый рост – только за минувший 2025 год оно увеличилось на 427 тыс человек по сравнению с предыдущим годом и достигло общей численности в 86 092 тыс человек, свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TÜİK), опубликованные сегодня.

При этом доля мужского населения страны незначительно превышает долю женского 50,02% против 49,98 %, а вот годовой коэффициент прироста населения в минувшем году показал рост в 0,5% против 3,4% годом ранее, передает турецкое государственное агентство Anadolu.

Любопытно и то, что подавляющее большинство населения страны проживает в административных центрах провинций и уездов: их доля выросла с 93,4% в 2024 году до 93,6 % в 2025 году, а вот доля жителей поселков и сел сократилась с 6,6 % до 6,4%, говорится в публикации.

Выросла в стране и доля иностранцев, которые жизни на родине предпочли проживание в Турции: их число выросло на 39 тыс человек, до 1 млн 520 тыс человек49,3% из которых составляют мужчины, а 50,7% - женщины.