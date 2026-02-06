Ирано-американские переговоры стали шагом вперед – Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высоко оценил переговоры, прошедшие между делегациями Тегерана и Вашингтона в Маскате при участии стран региона.

Переговоры между Ираном и Америкой, которые были организованы при участии региональных стран, оказались шагом вперед, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он обратил внимание на тот факт, что Иран всегда придерживался стратегии, заключающейся в диалоге, направленном на мирное урегулирование проблем.

Иранский президент подчеркнул, что логичная позиция, которую Тегеран занимает по ядерному вопросу, – это право ИРИ, которое закреплено в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Иран всегда отвечает уважением на уважение, но не подчиняется насилию"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, что ирано-американские переговоры состоялись в Маскате 6 февраля. На повестке была иранская ядерная программа. Участники договорились продолжать контакты.