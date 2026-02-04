Армения заинтересована в новых инвестициях из России

Глава Минэкономики Армении сообщил, что республика заинтересована в получении новых российских инвестиций. Правительство готово предоставить инвесторам привилегии.

Получить новые инвестиции из России хотели бы в Армении, об этом рассказал министр экономики РА Геворг Папоян в ходе пресс-конференции в пятницу

"Мы приветствуем любые инвестиции, в том числе и из Российской Федерации. Мы очень хотели бы, чтобы они (компании из РФ) осуществили новые инвестиции, и если при их осуществлении возникнет вопрос предоставления каких-то привилегий, правительство готово (это) обсуждать"

– Геворг Папоян

Министр добавил, что для привлечения инвесторов необходима конкретная инвестиционная программа. Также он подчеркнул, что Ереван открыт к переговорам по теме российских инвестиций.