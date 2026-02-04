Уиткофф оценил прошедшие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию

Стив Уиткофф заявил о конструктивном характере прошедших в ОАЭ переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию оказались конструктивными. По словам Уиткоффа, консультации были направлены на достижение условий для прочного мира.

"4 и 5 февраля делегации США, Украины и Российской Федерации провели в Абу-Даби вторую трехстороннюю встречу в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине. Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира"

– Стив Уиткофф

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшие в ОАЭ трехсторонние переговоры по украинской проблеме сократили список нерешенных вопросов.

Отметим, что Уиткофф из ОАЭ сразу направился в столицу Омана Маскат, где завтра состоятся другие переговоры – между США и Ираном.