В Махачкале открывается уникальная выставка

В Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи пройдет выставка экспонатов, собранных в ходе научной музейной экспедиции по высокогорным селам республики в 2025 году.

В столице Дагестана Махачкале в Национальном музее республики сегодня откроется выставка "Экспедиция 100", на которой посетителям будут представлены культурные артефакты высокогорных сел республики, собранные в ходе научной музейной экспедиции в 2025 году: это около 380 артефактов, традиционных для культуры высокогорных территорий, сообщили в администрации музея.

"5 февраля в 15:00 откроется уникальная выставка "Экспедиция 100", посетители которой увидят собранные в ходе экспедиции уникальные предметы, фотографии, видеосюжеты, картины, зарисовки, эстампы, материалы, характеризующие локальную культуру высокогорных сел Дагестана"

- пресс-служба музея

Экспедиция охватила 43 высокогорных села пяти районов республики и и Бежтинского участка, а ее "трофеями" стали резные деревянные и каменные изделия, керамика, ковры и предметы традиционного костюма, а также множество археологических артефактов, передает портал "Это Кавказ".

Также участники музейного проекта создали базу фотодокументов, в которую вошли видовые фотографии, а также снимки объектов растительного и животного мира высокогорья.

Особой частью выставки станут видео- и аудиозаписи 150 жителей населенных пунктов Гоор, Гента, Лучек, Хлют, Гачада, Кули, Сомода, Урух-Сота, Гочоб, Сумбатль, Хосрех, которые будут транслироваться на музейных экранах.

Выставка продлится до 5 марта.