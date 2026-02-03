Самое высокое здание мира построят в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии намерены построить здание, которое станет самым высоким в мире и лишит этого титула знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

В скором времени страной-обладательницей самого высокого здания в мире может стать Саудовская Аравия, перехватив этот статус у ОАЭ, сообщают СМИ.

Как передает Time Out Dubai, в Эр-Рияде планируется возвести небоскреб высотой две тысячи метров. Он будет называться Rise Tower и более чем в два раза превзойдет по высоте сегодняшнего рекордсмена – Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ).

Здание будет состоять из 678 этажах. В нем будут открыты отели и рестораны высшего класса, бизнес-центры премиум-класса.

Rise Tower будет ключевым элементом программы Vision 2030 в северной части столицы Саудовской Аравии. Программа предполагает уменьшение нефтезависимости Саудовской Аравии и диверсификацию ее экономики, она включает и развитие туризма.