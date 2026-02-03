Вуз Узбекистана ввел азербайджанский как второй язык обучения

Вторым основным языком обучения в ведущем языковом вузе Узбекистана стал азербайджанский. Ректор университета назвал это решение важным шагом и гуманитарных связей двух стран.

Азербайджанский язык стал вторым основным языком обучения в Узбекском государственном университете мировых языков. Соответствующее решение объявил ректор Ильхомджон Тухтасинов.

Глава университета назвал это решение важным и историческим. Он пояснил, что вуз ввел азербайджанский язык как второй иностранный и что в его стенах уже трудятся четыре специалиста из Азербайджана.

По словам ректора, открытый в конце 2025 года Центр азербайджанского языка и культуры стал значимым проектом для двустороннего гуманитарного сотрудничества. Руководство университета планирует и дальше развивать условия для изучения азербайджанского языка, культуры и литературы, чему способствует заметный интерес студентов к целому ряду иностранных языков, включая азербайджанский, турецкий и английский.

