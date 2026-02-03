Грузия ждет перелома в политических отношениях с США

Грузия готова "перезагрузить" отношения с США и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве между странами на равных условиях, и этот посыл новой администрации страны отправлен.

Грузия готова начать новый этап отношений с США и оставить позади негативную практику предыдущей администрации, заявил, комментируя встречу замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом в Вашингтоне, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"С нашей стороны есть готовность перезагрузить отношения, чтобы оставить позади ту вредоносную практику предыдущей администрации, которую она проводила против грузинского народа, в том числе через вмешательство в грузинские выборы. Мы готовы перевернуть эту страницу и перезагрузить отношения между Грузией и США"

- Шалва Папуашвили

При этом глава грузинского законодательного органа подчеркнул, что рабочие отношения между внешнеполитическими ведомствами США и Грузии идут в обычном порядке, а что касается политических отношений между странами, то решение об этом сейчас ожидается со стороны США, отметил спикер грузинского парламента, передает Sputnik Грузия.

Напомним, ранее мы писали: о готовности Грузии к восстановлению отношений с США и о том, что власти страны ждут такого решения Вашингтона, заявлял и премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Грузинский премьер напомнил, что стратегическое партнерство Грузии и США было значительно осложнено решением администрации экс-президента США Джо Байдена, однако это не влияет на стремление Грузии к нормализации отношений с американскими коллегами.