Тбилиси готов восстановить отношения с Вашингтоном – Кобахидзе

Грузинский премьер сделал заявление о том, что грузинская сторона готова к восстановлению партнерства с США, ожидается ответное решение американских коллег.

Грузия готова к восстановлению отношений с Соединенными Штатами и ждет решения американской стороны, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе общения с представителями СМИ.

Он напомнил, что стратегическое партнерство Грузии и США было значительно осложнено решением администрации экс-президента США Джо Байдена.

Однако, это не влияет на стремление Грузии к нормализации отношений с американскими коллегами, отметил премьер.

"Посмотрим, мы ждем терпеливо. Мы публично сделали заявление в связи с тем, что готовы к восстановлению стратегического партнерства с чистого листа и с конкретным путеводителем"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, отношения Грузии с США осложнились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах, Госдеп Соединенных Штатов принял решение о приостановке стратегического партнерства.