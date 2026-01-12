На освобожденных территориях Азербайджана построят национальный парк

На деоккупированной азербайджанской территории будет основан большой национальный парк площадью более 90 тыс га, который охватит Кельбаджарский, Лачинский, Агдеринский и Ходжалинский районы.

Строительство крупного национального парка площадью 90 тыс га планируется реализовать на освобожденных территориях Азербайджана, сообщил главный консультант отдела управления окружающей средой и природными ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Мурад Шахвердиев.

Заявление было сделано в ходе проведения заседания Рабочей группы по экологическим вопросам.

Планируется, что парк растянется на территориях Кельбаджарского, Лачинского, Агдеринского и Ходжалинского районов, уточнил Шахвердиев.

В настоящее время уже подготовлена карта со схемой устройства будущего парка, параллельно ведется работа с документацией. По его словам, решение о строительстве такого большого проекта уже согласовано с соответствующими государственными структурами.

Как отметил Мурад Шахвердиев, основная цель возведения парка такого уровня – охрана природных комплексов, имеющих особое экологическое значение.

Основной проблемой, которая стоит перед специалистами на сегодняшний момент, является минная опасность в некоторых местах. Однако, как было подчеркнуто на заседании рабочей группы, процесс инвентаризации лесов проходит вполне успешно.

"Используя турецкий опыт, мы проводим инвентаризацию лесных площадей с помощью спутниковых данных. Эти работы проводятся в рамках создания нового национального парка"

– Мурад Шахвердиев