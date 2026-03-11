ФИФА может наложить санкции на Иран за отказ от участия в ЧМ – СМИ

Сборная Ирана по футболу рискует столкнуться с серьезными последствиями за отказ участвовать в ЧМ-2026. ФИФА может наложить на национальную команду Исламской Республики ряд санкций

Сборной Ирана по футболу грозят серьезные санкции за отказ участвовать в чемпионате мира, который пройдет ближайшим летом в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

По данным агентства RMC Sport, Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить иранскую национальную команду от всех соревнований под своей эгидой. Иранцам также могут выписать крупный денежный штраф от 275 тыс до 555 тыс евро.

Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может снять со сборной Ирана очки в дальнейших турнирах.

Ранее в Минспорта Ирана сообщили, что что сборная страны по футболу не будет участвовать в мировом первенстве 2026 года.

Напомним, ЧМ-2026 стартует 11 июня, а завершится – 19 июля. Сборная Ирана попала в одну группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.