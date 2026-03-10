Вестник Кавказа

Глава Росатома и гендиректор МАГАТЭ обсудили атомную энергетику

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве состоялась встреча Лихачева и Гросси, в пятницу в российской столице пройдут консультации Росатома и МАГАТЭ.

В четверг в Москве провели встречу глава "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится в сообщении издания атомной отрасли РФ "Страна Росатом".

Завтра, 13 марта в российской столице пройдут межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ.

"В преддверии встречи глава госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире"

– "Страна Росатом"

Отметим, что также в пятницу встречу с Гроссии проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров, об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

