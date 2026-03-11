В Тегеране призвали к координации судов с ВМС Ирана для прохода через Ормуз

В МИД Ирана сообщили, что для безопасного прохода через Ормузский пролив суда должны координироваться с ВМС исламской республики.

Для разрешения на проход через Ормузский пролив судам необходимо находиться в координации с ВМС Ирана, заявил сегодня официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи, передает агентство Mehr.

"Нестабильность в регионе, вызванная США и сионистским режимом, может повлиять на движение судов, но Иран не желает, чтобы пролив стал небезопасным, и для прохода судна должны координироваться с Военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства"

– Эсмаил Багаи

С 28 февраля движение через Ормуз практически остановлено из-за ситуации, связанной с военной операцией США и Израиля против Ирана.