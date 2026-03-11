Российским туристам компенсируют сорвавшийся отдых на Ближнем Востоке

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате компенсаций тем, чьи туристические поездки в ближневосточные страны были сорваны из-за военного столкновения в регионе.

Россияне, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван в связи с войной США и Израиля против Ирана, получат выплату от государства, соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом он лично сообщил на заседании правительства.

Уточняется, что российские туристы могут получить компенсацию в случае, если их отдых должен был состояться в период с 28 февраля по 31 марта.

"Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании, и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года"

– Михаил Мишустин

Напомним, в связи с обострением ситуации вокруг Ирана по причине военных действий с США и Израилем, начатых 28 февраля текущего года, в странах Ближнего Востока в настоящее время отсутствует регулярное авиасообщение.

Как ранее заявили в АТОР, спрос на отдых в странах Персидского залива среди россиян может упасть на 40-50%, если текущий ближневосточный конфликт затянется.