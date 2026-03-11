Вестник Кавказа

Москва благодарна Баку за содействие в доставке гумпомощи Ирану – посол

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов выразил благодарность Баку за оперативное содействие, оказанное азербайджанскими властями для доставки гумпомощи в Иран.

Российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов поблагодарил Баку за помощь в доставке гуманитарного груза в Иран, находящийся в острой фазе войны с Ираном и Израилем.

Соответствующее заявление дипломат сделал в Лянкяране, в аэропорту которого сегодня совершил успешную посадку самолет с гуманитарной помощью, направленной Россией.

Глава дипмиссии напомнил, что в среду возможность доставки гумпомощи из России в Иран поднималась во время телефонного разговора, который провели президенты РФ и АР Владимир Путин и Ильхам Алиев.

По его словам, Москва обратилась к Баку с просьбой принять воздушное судно.

"Просьба была рассмотрена, и решение было принято уважаемым Ильхамом Гейдаровичем за один час. Большое спасибо азербайджанской стороне"

– Михаил Евдокимов

Дипломат обратил особое внимание на то, как был организован процесс перегрузки гумпомощи с самолета на грузовики в воздушной гавани Лянкярана, назвав уровень организации "прекрасным". Он подчеркнул, что в результате проделанной работы уже 13 т медикаментов привезут в Иран.

