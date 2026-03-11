Вестник Кавказа

Около 3,2 млн жителей Ирана перебрались на север страны – ООН

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 3,2 млн человек в Иране на данный момент относятся к числу временно перемещенных лиц – они уехали из крупных городов на север страны.

Несколько миллионов жителей Ирана на фоне войны с США и Израилем покинули Тегеран и другие крупные города, отправившись в северные районы страны, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По оценкам структуры, к числу временно перемещенных внутри Исламской Республики относятся от 600 тыс до миллиона иранских семей. В общей сложности это примерно 3,2 млн человек.

Большая часть временно перемещенных лиц покидают столицу страны Тегеран, а также другие большие города, и едут в северную часть страны, а также в сельские районы, рассчитывая, что там будет безопаснее.

В УВКБ ООН ожидают, что если боевые действия будут продолжены, то количество бегущих от войны увеличится, что приведет к росту гуманитарных потребностей.

Напомним, что на севере Иран граничит с Азербайджаном, Турцией и Арменией.

