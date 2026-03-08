Приговор бывшему вице-мэру Краснодара оставили в силе

На Кубани оставили в силе приговор вице-мэру Краснодара Нетребе, который за 4,6 млн руб обещал помочь чиновнику городской администрации с избранием в депутаты.

Судебная коллегия Кубани оставила в силе приговор бывшему вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе, который был осужден по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

"Изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора. Он вступил в законную силу. Нетреба взят под стражу в зале суда"

– пресс-служба судов региона

Согласно приговору нижестоящего суда, Нетреба получил 4 года колонии. Чиновника также оштрафовали на 1 млн руб и лишили права занимать должности в органах местной власти.

Как установило следствие, весной прошлого года Нетреба за 4,6 млн руб взялся обеспечить депутатское кресло чиновнику городской администрации Кириллу Перцеву, который баллотировался в городские парламентарии. Перцев передал Нетребе 2 млн руб, однако далее последовало разоблачение сотрудниками УФСБ. Нетреба впоследствии полностью признал свою вину в суде.