Грузия вывезла более 500 соотечественников из стран Ближнего Востока

Премьер Грузии сообщил об эвакуации более 500 граждан республики из стран Ближнего Востоке. Он уточнил, что они смогли вернуться на родину на организованных правительством спецрейсах.

Грузия эвакуировала из стран Ближнего Востока 558 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, выступая 12 марта на заседании правительства.

Он уточнил, что грузинские граждане смогли вернуться на родину благодаря четырем чартерным рейсам, организованным правительством страны.

"Я хотел бы прежде всего поблагодарить МИД, министра, послов, особенно нашего посла в ОАЭ Гию Джанджгава, а также в Катаре – Вако Авалиани, в Саудовской Аравии – Николоза Ревазишвили, а также каждого сотрудника этих посольств. Результатом ежедневных усилий стало благополучное возвращение наших граждан на родину"

– Ираклий Кобахидзе

Руководитель внешнеполитического ведомства также добавил, что все рейсы были оплачены государством.

Напомним, решение об организации эвакуации грузинских граждан из стран Ближнего Востока на спецрейсах было принято правительством республики 2 марта.