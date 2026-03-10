Москва и Нью-Дели призвали Иран и США к стабилизации ситуации в регионе

Сегодня состоялся телефонный разговор главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкар, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Главной темой разговора стала нормализация ситуации вокруг Ирана, а также установление стабильности в регионе Ближнего Востока.
Стороны также отметили вклад ШОС и БРИКС в процесс деэскалации обстановки, говорится в официальном сообщении.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана, высказавшись за ее скорейшую нормализацию. Подчеркнута поддержка вклада ШОС и БРИКС в усилия по деэскалации обстановки и формирование условий для достижения устойчивого урегулирования на основе баланса законных интересов всех сторон"
– МИД РФ
Кроме того, Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили российско-индийские отношения, а также различные аспекты двустороннего сотрудничества.