Ситуацию в Иране обсудили замглавы МИД РФ и посол Турции

Здание МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве сегодня состоялась встреча замглавы МИД России Георгия Борисенко и посла Турции в России Танжу Бильгича.

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Турции в РФ Танжу Бильгич сегодня провели встречу в Москве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"11 марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г.Е.Борисенко принял посла Турецкой Республики в Москве Т.Бильгича по его просьбе"

– МИД России

В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В том числе были обсуждены события, связанные с нападением США и Израиля на Ирана. При этом замглавы МИД РФ и руководитель внешнеполитического ведомства обратили особое внимание на важность координации российско-турецких усилий, направленных на деэскалацию.

