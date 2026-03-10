Ситуацию в Иране обсудили замглавы МИД РФ и посол Турции

В Москве сегодня состоялась встреча замглавы МИД России Георгия Борисенко и посла Турции в России Танжу Бильгича.
Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Турции в РФ Танжу Бильгич сегодня провели встречу в Москве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
– МИД России
В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В том числе были обсуждены события, связанные с нападением США и Израиля на Ирана. При этом замглавы МИД РФ и руководитель внешнеполитического ведомства обратили особое внимание на важность координации российско-турецких усилий, направленных на деэскалацию.