Пашинян призвал ЕС возобновить диалог с Грузией

Никол Пашинян с трибуны Европарламента выступил в поддержку Грузии, призвав Брюссель возобновить прерванный диалог по вопросу евроинтеграции Тбилиси.

Глава правительства Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, призвал Брюссель восстановить диалог между Евросоюзом и Грузией. По словам армянского политика, Грузия сыграла важную роль в решении Еревана связать свое будущее с ЕС.

"Грузия для нас – это путь в Европейский союз, и мы приняли закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Мы ожидаем и просим, чтобы конструктивный процесс между ЕС и Грузией развивался. Это важно для Армении"

– Никол Пашинян

По словам Пашиняна, прекращение диалога между Тбилиси и Брюсселем деструктивно сказывается на европейских амбициях Армении.