Пашинян обсудил энергетическое сотрудничество с Байрактаром

Никол Пашинян и Алпарслан Байрактар провели встречу, в рамках которой обсудили ситуацию в регионе, а также развитие сотрудничества в энергетической сфере между Ереваном и Анкарой.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу с главой Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также развитие энергетического сотрудничества между Ереваном и Анкарой.

"Мы также обменялись мнениями по вопросам инфраструктуры и энергетики. В этих рамках мы обсудили области совместной деятельности, прежде всего взаимодействие между электросетями, ядерную энергетику и природный газ"

– Алпарслан Байрактар

По словам Байрактара, в обсуждении также принял участие глава ведомства территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

Отметим, что с начала года Турция и Армения начали процесс упрощения визового режима в рамках нормализации.