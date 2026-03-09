Главы МИД Армении и Франции встретились в Париже

Арарат Мирзоян во время поездки в Париж провел встречу с французским коллегой. Министры обсудили ряд важных тем, включая двустороннее сотрудничество и события на Ближнем Востоке.

В Париже 10 марта состоялась встреча глав МИД Армении и Франции Арарата Мирзояна и Жан-Нояля Барро. Об этом сообщает армянское министерство.

В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств поговорили о работе, направленной на развитие стратегического партнерства между Ереваном и Парижем. В частности, они коснулись программ сотрудничества в ряде ключевых сфер, включая энергетику и инфраструктуру.

Мирзоян и Барро также обсудили предстоящие мероприятия высокого уровне, в том числе работу в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который в мае этого года примет Ереван.

Помимо этого, главы МИД коснулись событий на Ближнем Востоке. Армянский министр отметил важность развязки ситуации и обеспечения стабильности в регионе.