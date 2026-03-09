Главы МИД Армении и Франции встретились в Париже

В Париже 10 марта состоялась встреча глав МИД Армении и Франции Арарата Мирзояна и Жан-Нояля Барро. Об этом сообщает армянское министерство.
В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств поговорили о работе, направленной на развитие стратегического партнерства между Ереваном и Парижем. В частности, они коснулись программ сотрудничества в ряде ключевых сфер, включая энергетику и инфраструктуру.
Мирзоян и Барро также обсудили предстоящие мероприятия высокого уровне, в том числе работу в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который в мае этого года примет Ереван.
Помимо этого, главы МИД коснулись событий на Ближнем Востоке. Армянский министр отметил важность развязки ситуации и обеспечения стабильности в регионе.