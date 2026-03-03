Израиль ликвидировал командира подразделения движения "Хезболлы"

В Израиле подтвердили устранение командира подразделения "Насер". Он был ликвидирован в конце прошлой недели.
Израильские военные ликвидировали командира подразделения "Насер" ливанского движения "Хезболла". Об этом сообщила 10 марта Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
В армейской службе отметили, что Хассан Саламех был устранен в минувшие выходные.
"В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения "Насер" движения "Хезболла"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Другие подробности произошедшего не сообщаются.