Израиль ликвидировал командира подразделения движения "Хезболлы"

В Израиле подтвердили устранение командира подразделения "Насер". Он был ликвидирован в конце прошлой недели.

Израильские военные ликвидировали командира подразделения "Насер" ливанского движения "Хезболла". Об этом сообщила 10 марта Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

В армейской службе отметили, что Хассан Саламех был устранен в минувшие выходные.

"В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения "Насер" движения "Хезболла"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Другие подробности произошедшего не сообщаются.

