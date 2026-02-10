Вестник Кавказа

Суд в Грузии оставил без изменений приговор Саакашвили

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приговор о растрате в отношении Михаила Саакашвили остался в силе. Политик должен вернуть в бюджет страны $3,3 млн (9 млн лари).

Апелляционный суд Тбилиси не нашел оснований отменить вердикт городского суда по делу о растрате, фигурантом которого стал экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, передает телеканал "ТВ Пирвели". 

"Апелляционный суд оставил решение Тбилисского городского суда в отношении дела о растрате госсредств Саакашвили"

– "ТВ Пирвели"

Отметим, что суд Тбилиси постановил Саакашвили и его бывшего охранника Теймураза Джанашия компенсировать траты из бюджета, которые были сделаны политиком в период его президентства. По информации гособвинения, экс-президент потратил порядка $3,3 млн на пиджаки, пальто, наручные часы, косметические процедуры, а также на аренду премиальных автомобилей.

